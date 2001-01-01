Футбол

Почеттино - о перспективах «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов: «Мы вправе мечтать»Евро-футбол.ру 18:26

Клуб добился фантастического результата, теперь мы должны почувствовать свободу. Мы в хорошей позиции, мы вправе мечтать.
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Почеттино: «Тоттенхэм» полностью заслужил место в 1/4 финала ЛЧ

Чемпионат20:53

Почеттино: «Мы должны гордиться выходом в четвертьфинал ЛЧ»

Soccer.ru20:28

Почеттино - о перспективах «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов: «Мы вправе мечтать»

Евро-футбол.ру18:26
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Происшествия

Генпрокуратура Узбекистана: Гульнара Каримова переведена в колонию

Обновлено в 19:00
Армия и оружие

В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу

По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.
Обновлено в 20:18
Музыка

The Prodigy отменили все концерты

Обновлено в 21:18
Авто

В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на создание гиперзвукового боевого блока

Обновлено в 20:11
Политика

Болтон: США думают над ужесточением санкций против КНДР

Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.
Обновлено в 21:12
Политика

Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»

Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.
Обновлено в 21:11
Политика

Google исправила некорректное отображение Крыма на картах

Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Космос

«Роскосмос» предложил разработать ракетоплан с ядерным двигателем

1 марта стало известно, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.
Обновлено в 21:26
Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено в 16:55
Политика

В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».
Обновлено в 18:57
Армия и оружие

Минобороны: у лагеря «Эр-Рукбан» обнаружены 300 свежих могил

Обновлено в 09:47
Общество

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Общество

Ведущую «России 1» засмеяли за дорогие кроссовки и отсутствие чувства стиля

Обновлено в 12:57
Армия и оружие

В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что свои войска из Афганистана Вашингтон выведет в случае, если сторонам удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта в этой стране (речь тогда шла о конфликте между представителями запрещенной в России террористической группировки "Талибан" и местными властями).
Обновлено в 20:46
Политика

Граждан Грузии призвали не искать убежища в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан призвал граждан Грузии не использовать безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны с целью подачи заявлений на предоставление убежища, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:59
Политика

Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Авто

Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Общество

Чиновница объяснила отмену бесплатных завтраков в школах Владимира

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов областной столицы.
Обновлено в 14:35
Политика

Трамп прокомментировал отказ Клинтон от участия в выборах президента

Обновлено в 19:24
Происшествия

СК попросили возбудить новое дело после крушения под Сочи Ту-154

Адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Игорь Трунов считает, что в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой Ту-154, необходимо возбудить дело о халатности.
Обновлено в 06:28
Авто

Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире

Французская компания Bugatti представила модель La Voiture Noire, ставшую самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 04:13
Общество

Онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта

Российские онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Божена Рынска снова попала в больницу

Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Общество

Немецкий детсад порекомендовал не наряжать детей в костюмы индейцев

Руководство одного из детских садов в немецком Гамбурге призвало родителей не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие

Правила прохода по Севморпути создали для иностранных кораблей

Обновлено в 16:51
Общество

В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток

"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Собчак и Волочкову допросят по делу об убийстве

Следственный комитет РФ возобновил расследование дела об убийстве российского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича.
Обновлено в 03:49
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Маурисио Почеттино
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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