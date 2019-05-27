Экономика
Почему курс биткоина обновил годовой максимумRT на русском 10:48
Как может измениться курс главной криптовалюты в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 27 мая, мировые криптовалюты значительно дорожают в ходе глобальных торгов. Так, менее чем за сутки цена биткоина выросла сразу на 10,6% и достигла максимальной отметки за год — $8,8 тыс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Футбол
Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай
Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
В Windows прекратили сотрудничество с Huawei
Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Гаджеты
Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами
Обновлено в 12:52
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Политика
В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины
"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Общество
Беглов опубликовал декларацию о доходах за 2018 год
Доход врио губернатора Петербурга Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте городской администрации в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 14:23
Культура
Леонид Якубович заявил, что не видел ни одного выпуска «Поля чудес»
Напомним, что в конце февраля в Сеть попало видео, на котором массовка «Поля чудес» после окончания съемок окружает знаменитый барабан и начинает сметать принесенные участниками шоу гостинцы, а некоторые даже складывают еду в захваченные из дома пакеты.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Авто
Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн
Обновлено в 05:06
Здоровье
Психотерапевт рассказал, к чему может привести хроническая усталость
Александр Федорович, врач-психотерапевт заявил, что хроническая усталость может привести к таким заболеваниям как язва желудка и бронхиальная астма.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Обновлено в 10:21
Политика
Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде
Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе
Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Общество
Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»
Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Политика
Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве
Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Политика
Трамп первым встретился с новым императором Японии
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Обновлено в 15:08
Хоккей
Мэтт Дэймон потрогал Кубок Стэнли. Он болеет за «Бостон»
Известный актер Мэтт Дэймон в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли провел время с главным трофеем турнира.
Обновлено в 11:37
Хоккей
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ
Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 12:57
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Наука
Сжатую древесину превратили в инфракрасный радиатор
Ученые-материаловеды достаточно давно используют эти особенности строения древесины для создания на ее основе искусственных материалов с похожим строением или для обработки настоящей древесины и придания ей нужных свойств, в том числе прочности.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» досматривают в Париже из-за анонимных угроз
Французская полиция досматривает из-за анонимных угроз самолеты «Аэрофлота», прибывающие в аэропорт Шарль де Голль из Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:39
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Технологии
Китай опубликовал рейтинг инновационных городов мира
Шанхайский исследовательский институт вместе с компанией Springer Nature подготовили список инновационных городов мира.
Обновлено в 10:28