Экономика

Почему курс биткоина обновил годовой максимумRT на русском 10:48

Как может измениться курс главной криптовалюты в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 27 мая, мировые криптовалюты значительно дорожают в ходе глобальных торгов. Так, менее чем за сутки цена биткоина выросла сразу на 10,6% и достигла максимальной отметки за год — $8,8 тыс.
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с чего всё началось
9 мая он перешагнул отметку $6 тыс., 12 мая поднялся выше $7 тыс., 14 мая торговался по $8199 на CoinMarketCap, а сегодня поднимался до $8937 на СoinDesk
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ТАСС04:17

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Почему курс биткоина обновил годовой максимум

RT на русском10:48

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

Известия07:57

Курс биткоина обновил годовой максимум

Телеканал 360°06:13

Биткоин взлетел

Lenta.ru06:39

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС04:17

Биткойн бьёт рекорды

Национальная служба новостей04:14

Курс Bitcoin поднялся выше $8800 впервые за последний год

РБК03:00
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Футбол

Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 10:04
Гаджеты

В Windows прекратили сотрудничество с Huawei

Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Гаджеты

Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами

Обновлено в 12:52
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Политика

В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Общество

Беглов опубликовал декларацию о доходах за 2018 год

Доход врио губернатора Петербурга Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте городской администрации в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 14:23
Культура

Леонид Якубович заявил, что не видел ни одного выпуска «Поля чудес»

Напомним, что в конце февраля в Сеть попало видео, на котором массовка «Поля чудес» после окончания съемок окружает знаменитый барабан и начинает сметать принесенные участниками шоу гостинцы, а некоторые даже складывают еду в захваченные из дома пакеты.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн

Обновлено в 05:06
Здоровье

Психотерапевт рассказал, к чему может привести хроническая усталость

Александр Федорович, врач-психотерапевт заявил, что хроническая усталость может привести к таким заболеваниям как язва желудка и бронхиальная астма.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину

Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Обновлено в 10:21
Политика

Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде

Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе

Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Обновлено в 12:06
Общество

Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»

Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Политика

Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Политика

Трамп первым встретился с новым императором Японии

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Обновлено в 15:08
Хоккей

Мэтт Дэймон потрогал Кубок Стэнли. Он болеет за «Бостон»

Известный актер Мэтт Дэймон в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли провел время с главным трофеем турнира.
Обновлено в 11:37
Хоккей

Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ

Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 12:57
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Наука

Сжатую древесину превратили в инфракрасный радиатор

Ученые-материаловеды достаточно давно используют эти особенности строения древесины для создания на ее основе искусственных материалов с похожим строением или для обработки настоящей древесины и придания ей нужных свойств, в том числе прочности.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» досматривают в Париже из-за анонимных угроз

Французская полиция досматривает из-за анонимных угроз самолеты «Аэрофлота», прибывающие в аэропорт Шарль де Голль из Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:39
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Технологии

Китай опубликовал рейтинг инновационных городов мира

Шанхайский исследовательский институт вместе с компанией Springer Nature подготовили список инновационных городов мира.
Обновлено в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
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