Почему курс биткоина обновил годовой максимумRT на русском 10:48

с чего всё началось

Как может измениться курс главной криптовалюты в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 27 мая, мировые криптовалюты значительно дорожают в ходе глобальных торгов. Так, менее чем за сутки цена биткоина выросла сразу на 10,6% и достигла максимальной отметки за год — $8,8 тыс.

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Гаджеты В Windows прекратили сотрудничество с Huawei Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.

Футбол «Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Политика В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины "Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.

Армия и оружие Израиль атаковал ракетную установку в Сирии Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Общество Беглов опубликовал декларацию о доходах за 2018 год Доход врио губернатора Петербурга Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте городской администрации в понедельник, 27 мая.

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Происшествия Силовики предотвратили теракт в Астраханской области Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.

Здоровье Психотерапевт рассказал, к чему может привести хроническая усталость Александр Федорович, врач-психотерапевт заявил, что хроническая усталость может привести к таким заболеваниям как язва желудка и бронхиальная астма.

Армия и оружие Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.

Политика Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».

Происшествия Заключенные устроили бунт в одесской колонии Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.

Здоровье Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.

Космос Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

Политика Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.

Политика Трамп первым встретился с новым императором Японии Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.

Хоккей Мэтт Дэймон потрогал Кубок Стэнли. Он болеет за «Бостон» Известный актер Мэтт Дэймон в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли провел время с главным трофеем турнира.

Хоккей Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.

Политика На Украине возбудили новое дело против Порошенко Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".

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Происшествия Самолеты «Аэрофлота» досматривают в Париже из-за анонимных угроз Французская полиция досматривает из-за анонимных угроз самолеты «Аэрофлота», прибывающие в аэропорт Шарль де Голль из Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.