Экономика
Планы: в России многодетным семьям помогут выплатить ипотекуМордовМедиа 04:28
В России планируют погашать 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий ребёнок и последующие дети. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru вчера в 05:37
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Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Российская газетавчера в 05:50
Медведев анонсировал законопроект о погашении части ипотеки за рождение третьего ребенка
Телеканал 360°вчера в 07:15
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