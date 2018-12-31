Финансы

Первая биржевая сессия года в Нью-Йорке открылась снижением индексов
Инфорос
02 января в 12:04

В первый день работы нью-йоркской биржи в 2019 году сессия началась снижением основных индексов.
Инфорос02 января в 12:04

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Первая биржевая сессия в Токио открылась снижением индексов

News.ruвчера в 20:32

Первая биржевая сессия 2019 года в Нью-Йорке открылась снижением индексов

ТАСС02 января в 10:12

Первая биржевая сессия года в Нью-Йорке открылась снижением индексов

Инфорос02 января в 12:04
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Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

Обновлено в 12:18
Политика

Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение

Американский лидер Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Пираты похитили шестерых россиян с судна у берегов Бенина

У берегов Бенина на западе Африки пираты атаковали судно MSC Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один гражданин Украины.
Обновлено в 16:19
Происшествия

При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек

Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт

Обновлено в 14:10
Политика

NASA отложило визит Рогозина в США

Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено в 16:15
Политика

Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран

Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов сообщил, что 5 и 6 января в крымских горах ожидается сход снежных лавин.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»

Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
Обновлено в 11:44
Хоккей

«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новом стадионе

Обновлено в 14:04
Происшествия

В Польше пять человек погибли при прохождении квеста

В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Гаджеты

Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone

Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 10:05
Космос

Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»

Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".
Обновлено в 08:11
Происшествия

Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Общество

Умер литературовед Борис Аверин

Обновлено в 15:31
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 84:79 в гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:32
Происшествия

Пострадавшим в Магнитогорске выделят помощь из Резервного фонда

Резервный фонд российского правительства направит адресную матпомощь пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске и семьям погибших.
Обновлено в 15:45
Политика

Украинский министр назвал неизбежным прекращение ж/д сообщения с Россией

Прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежно, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:44
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие

СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Петербурге проверяют сообщения о массовой драке в метро

Полиция Петербурга проводит проверку информации о массовой драке в метро, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Магнитогорске простились с погибшими при обрушении дома

В Магнитогорске проходило прощание с погибшими при обрушении подъезда жилого дома, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 03:08
Общество

На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»

В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

Больница города Энчёпинг (Швеция) временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
Обновлено в 08:24
Политика

Трамп пригрозил демократам шатдауном «на годы»

Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями Демократической партии заявил, что временная остановка работы правительства может затянуться на несколько месяцев или лет.
Обновлено в 14:52
Хоккей

Сборные России и США назвали составы на полуфинальный матч МЧМ

Обновлено в 15:04
Общество

В России предложили запретить детям посещать цирки

Обновлено в 08:20
Гаджеты

Компания Xiaomi сделает смартфоны Redmi отдельным брендом

Модель мобильных устройств Redmi китайской компании Xiaomi сделают отдельным брендом.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Италии ограбили инкассаторскую машину с помощью экскаваторов

Нападавшие заблокировали инкассаторскую машину подожженными грузовиками, после чего разорвали ее с помощью двух экскаваторов.
Обновлено в 13:58
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