Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

Отмечается, цены станут выше из-за подорожания керосина. Его стоимость выросла 1,5-2% с начала 2019 года. Чтобы избежать повышения цен на билеты из-за резкого роста стоимости топлива, необходим демпфер на керосин.

Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты

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