Экономика
Перевод накоплений практически остановилсяКоммерсантъ 17:57
Перевод накоплений практически остановился Кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тыс. заявлений на перевод накоплений, свидетельствуют промежуточные данные Пенсионного фонда РФ.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:52, Вашингтон
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Наука
Потепление воды негативно влияет на жизнь морских хищников
По итогам исследования специалисты заявили, что изменение климата и перевылов негативно сказываются не только на концентрациях метилртути в хищных рыбах, но и в целом обедняет морскую экосистему.
Обновлено в 18:09
Футбол
Евсеев прокомментировал матч его команды с тульским «Арсеналом»
Ранее сообщалось, что футболист тульского "Арсенала" и сборной Болгарии Михаил Александров расторг контракт с "оружейниками".
Обновлено в 12:19
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обновлено в 02:30
Гаджеты
Huawei выпустит бюджетные смартфоны со сканером в LCD-дисплее
Как оказалось, компания смогла интегрировать сканер в LCD-дисплей. Такой смартфон и был продемонстрирован на конференции для разработчиков.
Обновлено в 08:10
Здоровье
В корвалоле есть опасное для здоровья вещество
Среди прочих веществ в составе корвалола, есть спирт и фенобарбитал.
Обновлено в 16:43
Авто
Aurus Senat стал главным экспонатом выставки в Туркмении
Отечественный седан приковал внимание общественности на Международной автомобильной выставке «Türkmen sährasy-2019», открывшейся сегодня в Туркмении.
Обновлено в 14:53
Авто
Toyota разработал систему, помогающую не спутать газ с тормозом
Обновлено в 15:08
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов.
Обновлено в 20:43
Политика
Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах
Ранее 11 августа зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Политика
Зеленского просят сделать доллар национальной валютой Украины
В петиции говорится, что «в связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США».
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Авто
Toyota построит четвёртый завод по производству аккумуляторов для гибридов в Китае
Обновлено в 08:18
Общество
Уровень Амура у Хабаровска превысил пять метров
Согласно неблагоприятному прогнозу, вода может превысить критический уровень на 50-100 см и достич отметок 650-700 см. Это приведет к затоплению четырех тысяч приусадебных участков и домов в 34 населенных пунктах Хабаровского края.
Обновлено 09 августа в 04:09
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина отменила отдых в Испании из-за болезни сына
Сын 27-летней «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V Леон заболел неделю назад.
Обновлено в 12:00
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Политика
В Крыму объяснили появление украинского флага в Судаке
Ранее советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев в своем Facebook заявил, что «местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в память о четырех погибших воинов 6 августа 2019 в зоне проведения ООС (Операция объединенных сил — RNS)».
Обновлено 09 августа в 13:42