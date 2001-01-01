Экономика

Перевод накоплений практически остановилсяКоммерсантъ 17:57

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Перевод накоплений практически остановился Кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тыс. заявлений на перевод накоплений, свидетельствуют промежуточные данные Пенсионного фонда РФ.
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Перевод накоплений практически остановился

Коммерсантъ17:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:52, Вашингтон
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