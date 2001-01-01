Перевод накоплений практически остановился Кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тыс. заявлений на перевод накоплений, свидетельствуют промежуточные данные Пенсионного фонда РФ.

Экономика Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

Наука Потепление воды негативно влияет на жизнь морских хищников По итогам исследования специалисты заявили, что изменение климата и перевылов негативно сказываются не только на концентрациях метилртути в хищных рыбах, но и в целом обедняет морскую экосистему.

Футбол Евсеев прокомментировал матч его команды с тульским «Арсеналом» Ранее сообщалось, что футболист тульского "Арсенала" и сборной Болгарии Михаил Александров расторг контракт с "оружейниками".

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Армия и оружие NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.

Гаджеты Huawei выпустит бюджетные смартфоны со сканером в LCD-дисплее Как оказалось, компания смогла интегрировать сканер в LCD-дисплей. Такой смартфон и был продемонстрирован на конференции для разработчиков.

Здоровье В корвалоле есть опасное для здоровья вещество Среди прочих веществ в составе корвалола, есть спирт и фенобарбитал.

Авто Aurus Senat стал главным экспонатом выставки в Туркмении Отечественный седан приковал внимание общественности на Международной автомобильной выставке «Türkmen sährasy-2019», открывшейся сегодня в Туркмении.

Авто В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу» Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.

Общество Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов.

Политика Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах Ранее 11 августа зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.

Политика Зеленского просят сделать доллар национальной валютой Украины В петиции говорится, что «в связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США».

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.

Общество Уровень Амура у Хабаровска превысил пять метров Согласно неблагоприятному прогнозу, вода может превысить критический уровень на 50-100 см и достич отметок 650-700 см. Это приведет к затоплению четырех тысяч приусадебных участков и домов в 34 населенных пунктах Хабаровского края.

Политика Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.