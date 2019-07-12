Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.

с чего всё началось

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает необходимым перенести обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на следующий год.

Пенсионную реформу сдвинут на год

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