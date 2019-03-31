Общество

Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреляТК Звезда вчера в 18:01

Изменения коснутся пенсионных выплат и государственных социальных пособий, льготных ставок НДС для ряда продовольственных товаров, процедуры оформления обязательного страхового полиса ОСАГО для автомобилистов и многого другого. С первым апреля в России вступает в силу ряд новых поправок и законов.
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с чего всё началось
Коэффициент индексации социальных пенсий был утвержден правительством в конце марта (документ доступен на портале правовой информации
) и составит 1,02.
Известия28 марта в 17:02

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ОСАГО, пенсии, армия. Что меняется с 1 апреля в жизни россиян

Life.ru01:05

Что изменится с 1 апреля

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Хабаровчанам на заметку: что изменится в нашей жизни в апреле

AmurMedia.ru28 марта в 21:00

С 1 апреля: новые скидки на ОСАГО, удивят цены на бензин и пенсии

URA.Ruвчера в 15:01

Пенсии, ОСАГО, налоги и не только. Какие изменения ждут россиян с 1 апреля

РИА Новостивчера в 01:15

Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года

ТАССвчера в 17:01

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Известия28 марта в 17:02
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Экономика

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
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Обновлено вчера в 13:04
Общество

Названы худшие производители тушенки

Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон.
Обновлено в 03:16
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о «русской термоядерной попсе», в котором высмеял «экстремизм», постоянно усматриваемый Службой безопасности Украины (СБУ).
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Наука

Ученые назвали основные причины рака груди у женщин

Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Падение метеорита в США запечатлели на видео

Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

МАК создал оперативный штаб по расследованию авиакатастрофы в Германии

Обновлено в 00:25
Происшествия

Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в Москве

В Москве женщина стала жертвой изнасилования вблизи пригородных касс недалеко от железнодорожной платформы "Выхино", пишет РЕН ТВ.
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На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат

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Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Экономика

ПФР назвал размер пенсии после 1 апреля

В Пенсионном фонде России рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
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Бывший муж Марии Порошиной Илья Древнов собирается оспаривать отцовство. Пока неизвестно, в чем именно сомневается актер.
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Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве

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Политика

Россияне раскрыли отношение к присоединению Крыма

Отмечается, что более 70 процентов считают, что Москва не нарушила норм международного права, а две трети респондентов уверены, что присоединение полуострова принесло России больше пользы, чем вреда.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе

Обновлено вчера в 17:16
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
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В Москве экс-полицейский похитил двух девочек-подростков

В Москве задержали 37-летнего мужчину, который похитил двух несовершеннолетних девочек.
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Политика

Зеленский ответил Порошенко на обвинения в зависимости от Коломойского

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил действующему лидеру, своему политическому оппоненту Петру Порошенко на обвинения в зависимости от олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 00:26
Политика

Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Квартиру менеджера «Спартака» ограбили на 1 млн рублей

Злоумышленница вынесла три женских сумки и ювелирные драгоценности. По подсчетам, материальный ущерб составил более одного млн рублей.
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Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
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Авто

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Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
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