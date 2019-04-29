Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»Российская газета 04:25

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран. В том числе эксперты компании сотрудничали с ФСБ, МВД и СК РФ в работе над самыми сложными и резонансными преступлениями.
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«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов шоу «Голос.Дети»

Ведомостивчера в 17:55

Group-IB примет участие в проверке итогов голосования шоу «Голос.Дети»

Коммерсантъ02:21

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

RT на русском03:18

Голосование на шоу «Голос.Дети» проверят на предмет накрутки и ботов

Интерфакс02:46

Партнер Интерпола проверит возможность фальсификации итогов шоу «Голос»

РБК03:19

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Российская газета04:25

Голосование на шоу «Голос. Дети» проверят на предмет ботов и накрутки

Говорит Москва03:00
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
Финансы

Рубль нашел временную поддержку

Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Политика

Глава Еврокомиссии считает, что Польша не будет выходить из ЕС

Жан-Клод Юнкер назвал Польшу примером для стран Центральной Европы Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что Польша в ближайшее время не выйдет из Европейского союза, пишет ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Культура

Первый канал огласил результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере

Обновлено в 02:35
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Музыка

Угрозы поступают дочери Алсу после скандала

Напомним, что после победы Абрамовой разгорелся скандал. Редакторов шоу пользователи обвинили в подтасовке голосов.
Обновлено в 02:32
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Экономика

Счетная палата нашла нарушения при строительстве петербургского метро

При проверке строительства новых станций Санкт-Петербургского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили нарушения: стоимость контракта при общем объеме 33,9 млрд рублей была завышена на 233,2 млн рублей (то есть на 0,67%).
Обновлено в 01:54
Теннис

Медведев опустился на шестое место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился на шестое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 03:47
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Культура

Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»

Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя

Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Энергетика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Общество

Саратов попал в тройку самых бедных городов России

Саратов занял третье место в рейтинге самых бедных городов России по версии агентства ZOOM MARKET.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ.
Обновлено в 01:48
Авто

Jaguar Land Rover будет платить водителям за информацию о поездках

Обновлено в 03:03
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Наука

Детектор темной материи нашел рекордно стабильный изотоп

Обновлено в 01:44
Происшествия

Священник и попадья подрались с прохожими

Обновлено в 02:52
Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Политика

Главы двух районов назначены в Башкирии

О назначениях сообщил врио главы республики На оперативном совещании в правительстве Башкирии 29 апреля врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о назначении двоих глав районов республики.
Обновлено в 01:13
Хоккей

Двукратный чемпион НХЛ Войнов станет игроком «Автомобилиста»

Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Дочь Рождественского назвала «Голос. Дети» школой лицемерия

Обновлено в 04:43
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