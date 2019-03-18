Футбол

«ПСЖ» – «Марсель»: болельщики парижан освистали КерераСпорт-Экспресс 16:58

"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице лиги 1 с 74 очками. "Марсель" с 47 баллами располагается на 4-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Балотелли в матче с «ПСЖ» планировал напомнить парижанам про их проигрыш «МЮ» в Лиге чемпионов

Матч ТВ21:22

Балотелли в матче с «ПСЖ» планировал напомнить парижанам про их проигрыш «МЮ» в Лиге чемпионов

Sportbox.RU21:22

Балотелли хотел устроить провокацию в матче с «ПСЖ». Не получилось

Sport24.ru18:48

Балотелли играл с «ПСЖ» в майке Рашфорда и хотел устроить провокацию

Чемпионат20:14

Балотелли хотел спровоцировать игроков «ПСЖ» футболкой Рэшфорда, но не успел

Спорт-Экспресс18:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Общество

Минэнерго: контроль за инвестпрограммами «Газпрома» и «Транснефти» могут усилить

Правительство рассматривает инициативу об усилении контроля за инвестиционными программами таких российских энергетических монополий, как "Газпром" и "Транснефть".
Обновлено в 19:53
Общество

Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве.
Обновлено в 19:40
Музыка

Умер автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» Дик Дейл

Дик Дейл был наиболее известен по композиции Misirlou, которая была использована Квентином Тарантино в фильме «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено в 21:42
Армия и оружие

WSJ: Пентагон планирует оставить в Сирии около тысячи военнослужащих

Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 18:10
Общество

Названы условия для «работы мечты»

Более всего работники хотят видеть в «работе мечты» стабильность, высокую зарплату и хороший коллектив (76, 74 и 73 процента респондентов соответственно).
Обновлено в 21:20
Политика

Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против России

В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 13:51
Космос

NASA предупредило о приближении крупного астероида к Земле

Крупный астероид ЕА2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Обновлено в 11:45
Политика

Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и договоренностей»

Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей". Об этом президент написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Основателя компании «Расцветай» нашли мертвым в Новосибирске

Основатель компании «Расцветай», занимавшейся реализацией БАДов и косметических средств, Алексей Корнаков был найден мертвым, сообщает «РБК.Новосибирск» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Обновлено в 16:21
Происшествия

В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ

В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает "Страна.Ua".
Обновлено в 17:40
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 10:18
Технологии

На подходах к Крымскому мосту установят сканеры

Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов установят на подходах к Крымскому мосту.
Обновлено в 21:02
Политика

Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Причиной смерти Юлии Началовой стала остановка сердца

Обновлено вчера в 15:56
Футбол

Месси сделал хет-трик в матче против «Бетиса» в чемпионате Испании

Обновлено в 20:33
Происшествия

В Хакасии ликвидировали пожар на заводе «Искож»

К тушению пожара привлекались 66 человек и 18 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Хакасии произошёл пожар на территории завода «Искож».
Обновлено в 11:47
Политика

Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Италию, Францию и Монако

"По приглашению президента Италии Серджо Маттарелла, президента Франции Эммануэля Макрона и князя Монако Альбера II председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 26 марта посетит эти три страны с государственным визитом", - сообщается в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД.
Обновлено в 21:04
Политика

Поклонская рассказала, как относится к мему про себя

Обновлено в 20:11
Происшествия

WSJ: минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX

Обновлено в 21:51
Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Политика

Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе

В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов.
Обновлено в 14:41
Здоровье

Названы первые симптомы развития подагры

Обновлено в 04:39
Общество

Минпромторг предложил ужесточить правила продажи бензина и дизтоплива

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи бензина и дизельного топлива на заправках.
Обновлено 15 марта в 08:40
Общество

Российские учителя начали уезжать работать в Монголию

Педагоги Бурятии стали массово уезжать на заработки в соседнюю Монголию, где учителей ценят и платят им в три-четыре раза больше, пишет газета «Номер один».
Обновлено в 12:12
Экономика

Аветисян отказался прийти на комиссию по этике при РСПП

Аветисян сам написал об этом в письме на имя председателя комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) Давида Якобашвили («Ведомости» ознакомились с копией документа).
Обновлено в 16:21
Происшествия

Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию

Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу и уже сдали анализ ДНК, запланирован их вылет на место ЧП, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.
Обновлено в 04:59
Политика

Дерипаска оценил возможности улучшения отношений между США и Россией

Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал нынешние отношения между США и Россией, дав собственную оценку ситуации и шансам на её улучшение.
Обновлено в 20:46
Авто

Составлен рейтинг самых популярных иномарок в России

Обновлено в 01:20
Политика

Сергей Удальцов потребовал отставки правительства из-за оцепления

Обновлено в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное