Я просто стараюсь делать свою работу. Все хотят забивать голы, в НХЛ это нелегко. Мне повезло, что я играю с отличными партнерами, которые помогают мне, а я просто делаю свою работу.

"Вашингтон" в пятницу в серии буллитов победил "Каролину" (6:5) в выездном матче регулярного чемпионата. Овечкин забросил три шайбы, оформив свой 22-й хет-трик в карьере. По этому показателю он сравнялся с Теему Селянне и делит с ним 11-е место среди всех игроков.

Овечкин вышел на 11-е место по числу хет-триков в истории НХЛ

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