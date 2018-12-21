SSJ-100 в Словении Ранее в Минпромторге сообщили, что словенская авиакомпания Adria Airways приобретет 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, поставки начнутся со следующего года.

Транспорт Транспорт «Аэрофлот» перенес 11 рейсов из Москвы в связи с непогодой

Общество Общество ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.

Транспорт Транспорт Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.

Транспорт Транспорт Проезд в московском транспорте подорожает с января "Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.

Транспорт Транспорт Москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах

Общество Общество Елку из настоящих долларов и евро соорудили в одном из банков на Урале Елку из купюр на общую сумму $1,2 млн и €1,1 млн установили в банке «Нейва» в Екатеринбурге.

Общество Общество Рижский митрополит оказался агентом КГБ Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.

Общество Общество Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал в четверг и рекомендовал палате ободрить закон об ответственном обращении с животными, который запрещает любые проявления жестокости к ним и устанавливает правила и порядок по их содержанию.

Общество Общество Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.

Общество Общество ВЭБ.РФ может поспособствовать реализации проектов «Архитекторы. РФ» "Вопрос об изменении форматов городских экономик станет одним из важных, и возможности у них (у ВЭБ.РФ) больше, чем наши, поэтому какие-то из проектов будут предложены в ВЭБ.РФ, чтобы получить поддержку для реализации", - сказал Плутник.

Транспорт Транспорт На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.

Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.

Общество Общество Названы самые популярные коты года «Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.

Общество Общество Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет в США В США три пары близнецов, зачатые в один день, родились с разницей в несколько лет, сообщает The New York Post.