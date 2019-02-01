Энергетика
Остановились поставки по газопроводу с проекта «Сахалин-1»Коммерсантъ 06:13
Один из трех российских СРП проектов «Сахалин-1» (оператор — «Эксон Нефтегаз Лимитед») прекратил поставки газа от месторождения Чайво в магистральный газопровод Оха—Комсомольск-на-Амуре из-за остановки компрессорной станции, сообщило Минэнерго. Там не уточнили, из-за чего прекратилась работа КС.
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