Футбол

Осинов: «У новичков „Ростова“ есть ошибки и достаточно много»Евро-футбол.ру 08:19

Енисей — Ростов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Али Гаджибеков
23′
40′
Антонсен Норманн
59′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Дмитрий Торбинский
Арсен Хубулов
64′
68′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Дмитрий Ятченко
Александр Соболев
73′
74′
Миха Мевля
Сергей Паршивлюк
Арсен Хубулов
76′
Александр Соболев
80′
81′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Бабакар Сарр
82′
Олег Данченко
90′+3′
Тренер "Ростова" Михаил Осинов поделился впечатлениями от матча с "Енисеем" (1:1) в эфире канала "Матч Премьер".
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