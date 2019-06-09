Политика
Орешкин: торговые войны США и Китая негативно повлияют на РоссиюNews.ru 08:26
Замедление экономического роста из-за проблем в глобальной торговле вызовет стагфляцию в мире и окажет негативное влияние на Россию, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, данная тенденция наблюдалась во втором квартале текущего года.
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Глава Минэкономразвития: торговые противостояния негативно повлияют на Россию
Московский Комсомолец06:58
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:31, Ашберн
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