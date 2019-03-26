Экономика
Оптовые цены на муку выросли на 50%Метагазета 03:54
Оптовые цены на муку за 2018 год выросли на 50%. По данным аналитической компании «ПроЗерно», 15 марта 2019 года стоимость 1 тонны муки составляла 20,3 тысячи рублей. Годом ранее в середине марта стоимость 1 тонны муки составляла 13,3 тысячи рублей.
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Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно». 15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее.РБК02:00
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
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