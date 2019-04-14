Важное за сутки
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»Интерфакс 02:29
Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия. Она получила денежный приз в размере 3 млн рублей и право представлять Россию на международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".
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Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено вчера в 16:57
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:53
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Большая нелетающая птица убила фермера из Флориды
Фермер из флоридского города Алачуа погиб в результате нападения казуара - крупной нелетающей птицы, передает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»
Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Политика
В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение
«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 16:34
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
«Марсель» обыграл «Ним» в матче Лиги 1
«Марсель», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ним» (43) — 10-е.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК
По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13
Футбол
Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота
Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.
Обновлено вчера в 10:56
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии
За две с половиной минуты до окончания основного времени матча «Колорадо» сравнял счет после броска Джей Ти Комфера, а в овертайме победный гол забил Натан МакКиннон.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено 12 апреля в 12:34
Хоккей
Владислав Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»
На официальном сайте американского клуба «Коламбус Блю Джекетс», выступающего в НХЛ, появилась информация о подписании контракта с российским защитником Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 02:45
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Общество
Жители десятков городов США написали «Тотальный диктант»
Образовательное мероприятие по русскому языку «Тотальный диктант» проходит в 20 городах Соединённых Штатов, сообщает координатор проекта в Портленде Юлия Шипулина.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Общество
Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Британии
Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
Обновлено вчера в 23:56
Космос
В Израиле решили отправить на Луну второй космический аппарат
Глава израильской компании SpaceIL Моррис Кан заявил, что получил «много замечательных посланий поддержки, ободрения, энтузиазма со всего мира» и поэтому решил построить новый космический корабль.
Обновлено вчера в 14:27