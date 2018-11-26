Экономика

Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два раза
ТАСС
03:56

По данным Соколова, в прошлом году продажи составили 6,7 млрд рублей, прогноз на этот год составлял 9 млрд рублей. Термин "Черная пятница" появился в 1966 году и сначала употреблялся в основном на Восточном побережье США, позже распродажи стали популярны во всем мире и проводятся ежегодно.
ТАСС03:56
с чего всё началось

Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два раза

В прошлом году офлайн-продажи в рамках "Черной пятницы" увеличились в России на 13% с 2016 года, онлайн- продажи - на 5%, сообщали в АКИТ.
ТАСС03:56

Подробнее о событии

Онлайн-продажи в период «Чёрной пятницы» выручили более 15 млрд рублей

Общественное телевидение России08:41

Итоги «черной пятницы»

BFM.ru08:06

Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два раза

Реальное время04:25

Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два раза

ТАСС03:56

Российские онлайн-продажи в ходе «Чёрной пятницы» выросли за год более чем в два раза

Retailer.ru06:54

АКИТ подвел предварительные итоги Черной пятницы в РФ

Retail & Loyalty06:11

«Черная пятница» в два раза увеличила продажи российских онлайн-ретейлеров

DP.RU04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Финансы

Доллар и евро выросли по отношению к рублю

Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 13:05
Экономика

«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже

Нефтяная компания «Роснефть» вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработала меры для борьбы с биржевыми спекулянтами, говорится в поступившем в РБК сообщении «Роснефти».
Обновлено в 13:17
Экономика

Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России

Украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России о взыскании $1,3 млрд в связи с утерей своих активов в Крыму.
Обновлено в 12:47
Экономика

ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей

Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.
Обновлено в 13:15
Экономика

Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.
Обновлено в 10:40
Экономика

Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:23
Экономика

Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая

Бизнесмен Глеб Франк стал единственным владельцем Русской рыбопромышленной компании, выкупив долю бизнеса у бывшего гендиректора компании Андрея Тетеркина.
Обновлено в 13:15
Экономика

В «черную пятницу» россияне потратили в онлайн-магазинах втрое больше

По данным платежного сервиса «Яндекс.Касса», в «черную пятницу» по сравнению с аналогичным периодом недели до распродаж (16–18 ноября) оборот интернет-магазинов, которые принимают оплату через систему, вырос в 2,6 раза, а количество платежей — в 1,8 раза.
Обновлено в 13:08
Энергетика

В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5%

Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём.
Обновлено в 12:00
Экономика

Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка

Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.
Обновлено в 11:09
Экономика

Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»

АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 07:45
Недвижимость

Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки

Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Обновлено в 09:34
Экономика

Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей

Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 09:44
Экономика

Reuters: в России планируют ужесточить штрафы для интернет-компаний

В России собираются ужесточить штрафы для интернет-компаний. Максимальное взыскание составит 1% от годовой выручки корпораций.
Обновлено в 13:08
Экономика

ВЦИОМ: две трети россиян считают необходимым сократить свои расходы

Две трети участников опроса ВЦИОМ (64%) считают необходимым сократить расходы, почти столько же (67%) не считают возможным брать крупные займы в банках.
Обновлено в 10:33
ещё по теме
Главное