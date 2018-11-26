Экономика
Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два раза
Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два разаТАСС03:56
По данным Соколова, в прошлом году продажи составили 6,7 млрд рублей, прогноз на этот год составлял 9 млрд рублей. Термин "Черная пятница" появился в 1966 году и сначала употреблялся в основном на Восточном побережье США, позже распродажи стали популярны во всем мире и проводятся ежегодно.
ТАСС03:56
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с чего всё началось
В прошлом году офлайн-продажи в рамках "Черной пятницы" увеличились в России на 13% с 2016 года, онлайн- продажи - на 5%, сообщали в АКИТ.ТАСС03:56
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Онлайн-продажи в период «Чёрной пятницы» выручили более 15 млрд рублей
Общественное телевидение России08:41
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
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Обновлено в 13:05
Экономика
«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже
Нефтяная компания «Роснефть» вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработала меры для борьбы с биржевыми спекулянтами, говорится в поступившем в РБК сообщении «Роснефти».
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Экономика
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Экономика
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Экономика
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
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Экономика
Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая
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Обновлено в 13:15
Экономика
В «черную пятницу» россияне потратили в онлайн-магазинах втрое больше
По данным платежного сервиса «Яндекс.Касса», в «черную пятницу» по сравнению с аналогичным периодом недели до распродаж (16–18 ноября) оборот интернет-магазинов, которые принимают оплату через систему, вырос в 2,6 раза, а количество платежей — в 1,8 раза.
Обновлено в 13:08
Энергетика
В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5%
Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём.
Обновлено в 12:00
Экономика
Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка
Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.
Обновлено в 11:09
Экономика
Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»
АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 07:45
Недвижимость
Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки
Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Обновлено в 09:34
Экономика
Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей
Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 09:44
Экономика
Reuters: в России планируют ужесточить штрафы для интернет-компаний
В России собираются ужесточить штрафы для интернет-компаний. Максимальное взыскание составит 1% от годовой выручки корпораций.
Обновлено в 13:08
Экономика
ВЦИОМ: две трети россиян считают необходимым сократить свои расходы
Две трети участников опроса ВЦИОМ (64%) считают необходимым сократить расходы, почти столько же (67%) не считают возможным брать крупные займы в банках.
Обновлено в 10:33