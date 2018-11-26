В прошлом году офлайн-продажи в рамках "Черной пятницы" увеличились в России на 13% с 2016 года, онлайн- продажи - на 5%, сообщали в АКИТ.

с чего всё началось

По данным Соколова, в прошлом году продажи составили 6,7 млрд рублей, прогноз на этот год составлял 9 млрд рублей. Термин "Черная пятница" появился в 1966 году и сначала употреблялся в основном на Восточном побережье США, позже распродажи стали популярны во всем мире и проводятся ежегодно.

Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два раза

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