Футбол
Ольга Дементьева станет заместителем спортивного директора «Монако»Евро-футбол.ру 09:55
"Монако" определился с кандидатурой заместителя спортивного директора. По информации L’Equipe, им станет Ольга Дементьева, ранее работавшая административным директором французского клуба. Она является советником владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Татарстане пациентку передали врачам «скорой» в ковше трактора
Удивительную находчивость проявили врачи скорой помощи в деревне Биябаш Апастовского района Татарстана.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП
В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова подала в суд на Радимова из-за алиментов
Певица Татьяна Буланова собирается судиться с бывшим мужем Владиславом Радимовым.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Оставленного в Лосином острове ребенка передали под опеку бабушке
Мальчика, оставленного матерью на ночь в заповеднике "Лосиный остров", передали под опеку бабушке.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией
Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.
Обновлено в 08:23
Происшествия
СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых
На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Полиция Испании не обнаружила криминальных признаков в смерти медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко.
Обновлено в 10:29
Политика
Новак сравнил Украину и «Северный поток-2» по стоимости транзита
Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Газете.Ru" сравнил стоимость транзита газа через Украину и по другим направлениям.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Москве на станции Лосиноостровская мужчина упал под поезд
«На железнодорожной станции Лосиноостровская электропоездом сообщением Софрино — Москва травмирован мужчина, на вид около 40 лет», — указал собеседник агентства.
Обновлено в 11:58
Общество
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность
Обновлено в 01:24
Общество
Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные
В Москве в выходные ожидаются январские морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 10:46
Экономика
ВТБ может принять участие в проектном финансировании для «Газпрома»
Банк ВТБ может принять участие в организации проектного финансирования для нужд компаний "Газпрома".
Обновлено в 11:59
Спорт
Лыжница Седова стала шестой в классической гонке на ЧМ
Обновлено в 10:48
Музыка
Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении
Группа Freedom-Jazz girls band отказалась представлять Украину на Евровидении, говорится в заявлении артистов в соцсети Facebook.
Обновлено в 11:58
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
Большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении: до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые успевают "накопить" массу заболеваний, передающихся половым путем, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин.
Обновлено в 08:47
Экономика
Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Автоспорт
Норрис лидирует в пятый день тестов
В команде посвятили первую неделю тестов работе с силовой установкой и коробкой передач, а новый аэродинамический обвес привезли только сейчас.
Обновлено в 12:06
Политика
Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год
Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Политика
Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
Обновлено в 09:18
Экономика
Reuters сообщил о планах Gunvor продать активы в России
Основной владелец нефтетрейдера Gunvor Торбьорн Торнквист обсуждал с банками-кредиторами сценарий с продажей неключевых активов в России и поиск стратегического партнера для НПЗ в немецком Ингольштадте.
Обновлено в 12:10
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Обновлено в 06:52
Происшествия
Суд в Петербурге рассмотрит заявления Аршавина о разводе
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Суд рассматривает апелляцию на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника "горожан", а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.
Обновлено в 03:26