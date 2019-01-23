Футбол

Окслейд-Чемберлен в феврале вернется к тренировкамSoccer.ru 02:18

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в середине-конце февраля вернется к полноценным тренировкам с командой.
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Окслейд-Чемберлен в феврале начнет тренироваться в общей группе. Он не играл с апреля 2018 года

Sport24.ru01:54

Окслейд-Чемберлен может вернуться к тренировкам раньше запланированного срока

Sportbox.RU02:31

Окслейд-Чемберлен в феврале вернется к тренировкам

Soccer.ru02:18

Окслейд-Чемберлен может вернуться к тренировкам раньше запланированного срока

Матч ТВ02:31

Окслейд-Чемберлен начнет полноценно тренироваться в феврале

Спорт-Экспресс01:16

Окслейд-Чемберлен в феврале начнёт полноценные тренировки

Чемпионат01:09
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
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