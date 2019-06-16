Экономика
Около 20% клиентов МФО допускают просрочку по займамВести.Финанс 14 июня в 03:13
Около 20% россиян, имеющих займы в микрофинансовых организациях (МФО), допускают просрочку, при этом семья с ежемесячным доходом в 40 тыс. руб. тратит только четверть его на погашение микрозаймов, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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Почти половина клиентов микрофинансовых организаций берет займы для покупки товаров первой необходимости
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