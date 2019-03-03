Экономика

Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50%Коммерсантъ 09:41

Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50% За год спрос на доставку продуктов питания вырос в полтора раза, основными городами на рынке остаются Москва и Санкт-Петербург. Пока ритейлеры работают только в восьми регионах страны.
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Ритейлеры наращивают доставку продуктов питания

АБН10:25

В России объем доставки продуктов ретейлерами увеличился на 50%

Реальное время10:18

Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50%

Коммерсантъ09:41
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Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Обновлено в 09:41
Политика

Посольство России в Лондоне подготовило доклад об инциденте в Солсбери

В докладе изложена подробная хронология самого инцидента, международной реакции на него, ход расследования, дипломатическая переписка между Россией и Великобританией, а также нестыковки в официальной британской версии.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол

IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Испанские СМИ пожалели гитлеровцев, воевавших при взятии Берлина

Обновлено в 10:51
Космос

Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет

Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.
Обновлено в 10:40
Футбол

Трахтенберг покинет пост главы департамента по связям с общественностью ФК «Спартак»

Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак" Леонид Трахтенберг объявил о решении уйти со своего поста.
Обновлено в 11:09
Политика

Власти Венесуэлы обещают задержать Гуайдо, если он вернется в страну

Обновлено в 10:00
Общество

Родственница Божены Рынской сообщила о ее тяжелом финансовом положении

Вдова скончавшегося в Испании медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска после смерти супруга осталась в затруднительном финансовом положении.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Божена Рынска пережила клиническую смерть

По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» и повело в серии плей-офф

Хоккеисты московского "Динамо" обыграли финский "Йокерит" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ, "бело-голубые" ведут в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 11:34
Политика

В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»

Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".
Обновлено в 08:55
Хоккей

Педан и Основин не сыграют за «Ак Барс» в матче с «Авангардом»

Хоккеисты казанского "Ак Барса" Андрей Педан и Вячеслав Основин пропустят четвертый матч серии плей-офф КХЛ с омским "Авангардом".
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Спорт

Россия заняла пятое место в медальном зачете ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено в 09:47
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Общество

В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский»

«Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.
Обновлено в 03:00
Общество

В Свердловской области прошли митинги против мусорной реформы

Обновлено в 10:18
Армия и оружие

В Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова

Россия и Индия открыли в воскресенье в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова, проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 06:46
Политика

Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга

Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено в 10:08
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ

Обновлено в 10:17
Общество

Пришедшего на митинг против себя украинского мэра никто не узнал

Мэр Олевска (Житомирская область Украины) Олег Омульчук пришел на митинг, который против него устроили местные жители.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Пензенской области

В результате ДТП два человека погибли, еще трое были госпитализированы.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле

Народную артистку СССР Эдиту Пьеху засняли в инвалидном кресле на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:56
Политика

ЦИК Молдавии подтвердил победу социалистов на выборах в парламент

Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента страны Игоря Додона и восстановление отношений с Россией, получает 35 мандатов в 101-местном парламенте.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

The National Interest оценил российский автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Ростове задержали экс-министра финансов ДНР

В Ростове-на-Дону задержали экс-главу министерства финансов Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.
Обновлено вчера в 02:42
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