Энергетика

ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости 10:38

О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничестве

Ореанда-Новости10:38

Хартия ОПЕК+ станет финансовым «козырем» для российской нефти

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Сотрудничество стран-участников ОПЕК+ может стать бессрочным

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ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве

Газета.Ru06:18

Бессрочную хартию ОПЕК+ должны утвердить 2 июля

News.ru06:14

Источник: ОПЕК рассчитывает утвердить бессрочную хартию ОПЕК+ на заседании 2 июля

ТАСС06:11
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Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

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Умерла советская актриса Евгения Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
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Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 10:23
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На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Общество

Музыкант Би-2 показал «эксклюзивный» туалет в Магнитогорске

Группа выступила на концерте в честь юбилея города Участник группы Би-2 продемонстрировал "эксклюзивный" туалет в Магнитогорске, фотография появилась на странице музыканта в Instagram.
Обновлено в 06:42
Игры

В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК

Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
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Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
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Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур

Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
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Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
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Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

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В Steam нашли поддельный Cyberpunk

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Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Чемезов рассказал о своем фирменном блюде

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
Обновлено в 09:39
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
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Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане

На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Общество

Партнеры форума «Таврида» извинились за ЛГБТ-сцену

Обновлено в 03:30
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Происшествия

Микроавтобус сбил пешехода в центре Москвы

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на полицию, микроавтобус сбил женщину, а затем протащил её несколько метров.
Обновлено в 11:15
Общество

Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 14:13
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Глушаков провел первую тренировку с новым клубом

Обновлено в 06:23
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Происшествия

Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта

Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46
Футбол

Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА

Обновлено в 11:23
Политика

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Наука

Больше, чем море

Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.
Обновлено 27 июня в 14:32
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Автоспорт

Кристиан Хорнер: Такой и должна быть Формула 1

Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, считает, что Макс Ферстаппен, обгоняя Шарля Леклера, действовал агрессивно, но всё-таки корректно – именно такой и должна быть Формула 1.
Обновлено в 11:23
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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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