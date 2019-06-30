Энергетика
ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничествеОреанда-Новости 10:38
О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК. Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Кино
Умерла советская актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Обновлено в 10:23
Энергетика
На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+
Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Общество
Музыкант Би-2 показал «эксклюзивный» туалет в Магнитогорске
Группа выступила на концерте в честь юбилея города Участник группы Би-2 продемонстрировал "эксклюзивный" туалет в Магнитогорске, фотография появилась на странице музыканта в Instagram.
Обновлено в 06:42
Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур
Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 04:31
Игры
В Steam нашли поддельный Cyberpunk
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Чемезов рассказал о своем фирменном блюде
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
Обновлено в 09:39
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане
На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Общество
Партнеры форума «Таврида» извинились за ЛГБТ-сцену
Обновлено в 03:30
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Происшествия
Микроавтобус сбил пешехода в центре Москвы
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на полицию, микроавтобус сбил женщину, а затем протащил её несколько метров.
Обновлено в 11:15
Общество
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 14:13
Футбол
Глушаков провел первую тренировку с новым клубом
Обновлено в 06:23
Происшествия
Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта
Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46
Футбол
Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА
Обновлено в 11:23
Политика
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Наука
Больше, чем море
Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.
Обновлено 27 июня в 14:32
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Автоспорт
Кристиан Хорнер: Такой и должна быть Формула 1
Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, считает, что Макс Ферстаппен, обгоняя Шарля Леклера, действовал агрессивно, но всё-таки корректно – именно такой и должна быть Формула 1.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59