Футбол
«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио ФернандесаProstoProSport 16:13
Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Клуб Рафаэля Бенитеса в ближайшее трансферное окно планирует укрепить оборону и Фернандес рассматривается среди вариантов усиление защиты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено в 18:20
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:51
Технологии
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Гаджеты
Вышло крупное обновление Windows 10
Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг
Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.
Обновлено в 14:41
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Общество
Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам
Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту
Эксперты сообщили о возможной утечке данных с телефона при использовании USB-зарядок в аэропортах.
Обновлено в 06:16
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Политика
Минкомсвязи прописало угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязи подготовило проект постановления, в котором прописано, при каких условиях российский сегмент интернета может перейти на автономный режим работы, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:56
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РФ
Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал «Громадське ТВ», ранее руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан сделал заявление, в котором сказал, что новоизбранный президент Украины собирается инициировать проведение референдума о будущих переговорах с Москвой.
Обновлено в 09:33
Хоккей
Яшкин: конечно, нас просили сыграть пожёстче против Драйзайтля
Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с Германией (5:1).
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Политика
Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви
Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Космос
Россия высадит космонавтов на Луну
Обновлено в 16:27
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено вчера в 07:14
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Huawei подготовила замену для Windows и Android
Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57
Происшествия
СМИ: на юге Китая перевернулась лодка
По меньшей мере пять человек погибли, 13 - пропали без вести в результате опрокидывания лодки на реке Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу на юге Китая.
Обновлено в 20:11
Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17