Армия и оружие
Новейший корабль с «Калибрами» пришел в Черное море
Новейший корабль с «Калибрами» пришел в Черное мореВести.Ru07 декабря в 06:35
Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" добрался до места постоянной службы – Севастополя. В течение декабря на МРК поднимут флаг российских ВМС и официально зачислят на Черноморский флот, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ. "Орехово-Зуево" относится к проекту 21631.
Вести.Ru07 декабря в 06:35
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