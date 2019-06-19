«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела ГолуноваВедомости 04:28

с чего всё началось

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

Экономика Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти» Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.

Происшествия МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Футбол «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

Армия и оружие В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.

Авто Chevrolet отзывает в России почти 200 своих автомобилей В России под отзыв попали почти 200 автомобилей Chevrolet, в связи с чем согласовывается программа мероприятий по проведению отзыва.

Происшествия Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.

Футбол Денис Глушаков покинул «Спартак» Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.

Политика Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.

Происшествия Фото: На берег Волги выбросило огромного мертвого сома Фотографии крупного мертвого сома, выброшенного на берег Волги в районе поселка Рыбацкий в левобережной части Ульяновска, появились в соцсетях утром 19 июня.

Происшествия Королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку Британская пенсионерка Ирэн Мэйор была сбита полицейским на мотоцикле из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, когда те направлялись в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.

Общество 25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.

Здоровье В Екатеринбурге объявили о второй волне эпидемии кори Напомним, первая волна эпидемии кори прошла в Екатеринбурге зимой 2019 года.

Происшествия Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.

Экономика Канадский доллар вырос на данных по инфляции Курс USDCAD упал более чем на 40 пунктов на фоне публикации отчета Статистический службы Канады, который показал, что темпы роста инфляции в мае резко ускорились.

Политика В ЕР выбирают депутата в состав делегации на сессии ПАСЕ Совет Государственной думы на заседании в среду рассмотрит вопрос о подаче делегацией РФ заявки на участие в очередной сессии ПАСЕ, а также утвердит состав делегации и ее руководителя.

Космос След мощного взрыва обнаружили на Марсе Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.

Музыка Дочь Алсу и Максим Ержан представили совместную песню Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором всех финалистов, включая дочь Алсу, объявили победителями.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Армия и оружие На Донбассе ликвидирован украинский морпех-наводчик «Сегодня во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Александр Ляшок», — озвучили официальную версию гибели украинского «захисника» в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Общество В Крыму планируют возобновить работу крупнейшего водохранилища На работы хотят выделить 25 млрд рублей В Крыму хотят возобновить работу Межгорного водохранилища за 25 млрд рублей, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова.

Экономика Сбербанк занялся доставкой посылок Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor.