Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела ГолуноваВедомости 04:28

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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с чего всё началось
Начальник управления ФСБ по Москве и области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев — соседи, их «недавно построенные особняки обнесены общим забором», говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Transparency International и «Базы
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