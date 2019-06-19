Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела ГолуноваВедомости 04:28
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Происшествия
МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Обновлено в 08:57
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Авто
Chevrolet отзывает в России почти 200 своих автомобилей
В России под отзыв попали почти 200 автомобилей Chevrolet, в связи с чем согласовывается программа мероприятий по проведению отзыва.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом
Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Политика
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Фото: На берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографии крупного мертвого сома, выброшенного на берег Волги в районе поселка Рыбацкий в левобережной части Ульяновска, появились в соцсетях утром 19 июня.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку
Британская пенсионерка Ирэн Мэйор была сбита полицейским на мотоцикле из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, когда те направлялись в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Общество
25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира
В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.
Обновлено вчера в 21:31
Здоровье
В Екатеринбурге объявили о второй волне эпидемии кори
Напомним, первая волна эпидемии кори прошла в Екатеринбурге зимой 2019 года.
Обновлено в 05:59
Политика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Происшествия
Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками
Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
Обновлено в 09:35
Экономика
Канадский доллар вырос на данных по инфляции
Курс USDCAD упал более чем на 40 пунктов на фоне публикации отчета Статистический службы Канады, который показал, что темпы роста инфляции в мае резко ускорились.
Обновлено в 09:11
Политика
В ЕР выбирают депутата в состав делегации на сессии ПАСЕ
Совет Государственной думы на заседании в среду рассмотрит вопрос о подаче делегацией РФ заявки на участие в очередной сессии ПАСЕ, а также утвердит состав делегации и ее руководителя.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду
Обновлено в 09:49
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено вчера в 10:31
Музыка
Дочь Алсу и Максим Ержан представили совместную песню
Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором всех финалистов, включая дочь Алсу, объявили победителями.
Обновлено в 09:38
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
На Донбассе ликвидирован украинский морпех-наводчик
«Сегодня во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Александр Ляшок», — озвучили официальную версию гибели украинского «захисника» в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
Обновлено в 09:04
Общество
В Крыму планируют возобновить работу крупнейшего водохранилища
На работы хотят выделить 25 млрд рублей В Крыму хотят возобновить работу Межгорного водохранилища за 25 млрд рублей, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова.
Обновлено в 06:31
Экономика
Сбербанк занялся доставкой посылок
Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor.
Обновлено в 09:24
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16