Новак: новая стратегия «Россетей» будет утверждена до конца 2019 годаТАСС 05:08

Новая стратегия "Россетей" до 2035 года будет утверждена до конца текущего года - Новак.

Новак: новая стратегия «Россетей» будет утверждена до конца 2019 года

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