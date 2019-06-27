Экономика

Новак: новая стратегия «Россетей» будет утверждена до конца 2019 годаТАСС 05:08

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Новая стратегия "Россетей" до 2035 года будет утверждена до конца текущего года - Новак.
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Новак: новая стратегия «Россетей» будет утверждена до конца 2019 года

ТАСС05:08

Новая стратегия развития «Россетей» до 2035 года будет утверждена до 2020 года

Будущее России. Национальные проекты05:00

Новак: новая стратегия Россетей будет утверждена до конца года

Financial One04:52

«Россети» примут новую стратегию развития до конца года

Finam.Ru04:49
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