Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на УкраинуТруд 11:37

Премьер-министр правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава израильского кабинета министров рассказал российскому лидеру об итогах своего визита на Украину.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Путин и Нетаньяху обсудили совместную борьбу с международным терроризмом

ТАСС08:20

«Запад должен помочь Зеленскому быстро провести реформы. И завладеть всем». ИноСМИ об Украине на неделе

Украина.ру10:25

Нетаньяху сообщил Путину об итогах своего визита на Украину

РБК09:15

Нетаньяху донес Путину о визите к Зеленскому

Lenta.ru10:17

Нетаньяху проинформировал Путина о своём визите на Украину

REGNUM10:19

Нетаньяху рассказал Путину о поездке на Украину

Известия08:19

Нетаньяху рассказал Путину о своем визите на Украину

Московский Комсомолец08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Хоккей

Путин прилетит на Кубок мира по хоккею «Сириус-2019» в Сочи

Обновлено в 05:30
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Политика

МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Общество

Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей

Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Спорт

15-летний российский ватерполист умер на сборах в Болгарии

Обновлено в 11:45
Футбол

Клопп раскритиковал АПЛ за смещение трансферного окна

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против досрочного закрытия трансферного окна в премьер-лиге.
Обновлено в 11:25
Футбол

Эмери советует Мустафи и Эль-Ненни сменить клуб

Рулевой «Арсенала» Унаи Эмери высказался о будущем в команде защитника Шкодрана Мустафи и хавбека Мохамеда Эль-Ненни.
Обновлено в 03:07
Хоккей

В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:38
Футбол

Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты

Сутормин в конце июня перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком "Зенита".
Обновлено в 11:39
Авто

«Яндекс.Драйв» в Москве добавил в список машин два Ford Mustang 1965 и 1969 г. выпуска

Два Ford Mustang 1965 г. и 1969 г. выпуска смогут арендовать пользователи сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» в Москве.
Обновлено в 06:56
Авто

«Второй» Mercedes-Benz Citan снова будет роднёй Renault

Отделение Mercedes-Benz Vans официально объявило, что следующее (второе) поколение вэна Mercedes-Benz Citan вновь будет создано в кооперации с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности

Управляющий отелем Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.
Обновлено в 08:28
Общество

Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Экономика

Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Обновлено в 03:34
Общество

Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью

Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Здоровье

Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани

С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
Обновлено в 09:36
Музыка

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»

Обновлено 21 августа в 23:33
Спорт

Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР

Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Гаджеты

Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип

Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Футбол

Дмитрий Комбаров: В Самаре получил глоток свежего воздуха

Напомним, что Комбаров выступал за Спартак с 2010 года, был капитаном команды. В это время он провел за команду 274 матча и забил 27 голов.
Обновлено в 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное