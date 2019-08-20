Футбол

Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидятЧемпионат 15:36

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.
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Неймар процитировал Боба Марли

Спорт-Экспресс16:22

Неймар: «Когда ты настоящий, они тебя ненавидят»

Sport24.ru12:06

«Когда ты настоящий, они тебя ненавидят» Неймар процитировал Боба Марли

Матч ТВ16:21

Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидят

Чемпионат15:36

«Когда ты настоящий, они тебя ненавидят» Неймар процитировал Боба Марли

Sportbox.RU16:21

Друзья за деньги и отец вместо агента. Окружение Неймара губит его карьеру

ProstoProSport14:00

«Если ты настоящий, тебя ненавидят» - Неймар поделился цитатой Боба Марли

Soccer.ru12:44
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Разборки со стрельбой произошли в Краснодаре

Вечером 20 августа в Краснодаре в районе рынка Вишняки неизвестные устроили разборки со стрельбой.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Кино

Умерла народная артистка России Александра Назарова

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье

В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
Обновлено в 13:20
Общество

Назван самый шумный и самый тихий город Ростовской области

Шесть муниципалитетов Ростовской области попали в рейтинг самых тихих и громких городов страны.
Обновлено вчера в 05:17
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 13:09
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено в 13:57
Музыка

Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Обновлено в 11:08
Происшествия

Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции

В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Гаджеты

Представлены бюджетные смартфоны Realme 5 и 5 Pro с четырьмя камерами

Компания Realme представила новые бюджетные смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro, которые оснащаются камерами с четырьмя модулями.Realme 5 получил 6,5-дюймовый экран HD+ с соотношением сторон 20:9, основную камеру с датчиками разрешением 12, 8, 2 и 2 мегапикселя, фронтальную камеру на 13 мегапикселей.
Обновлено в 06:49
Политика

Путин назвал «провалом» состояние первичного звена российской медицины

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести региональную программу модернизации в первичном звене российского здравоохранения, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Юная петербурженка захлебнулась в бассейне и находится в коме в Турции

Обновлено в 08:59
Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Футбол

«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:04
Политика

Французские СМИ неправильно перевели слова Путина о «желтых жилетах»

Президент России Владимир Путин во Франции заявил об 11 погибших и 2,5 тыс. раненых в ходе акций протестов «желтых жилетов», однако почти все французские СМИ, кроме RT France, «смягчили» его высказывание до «десятков пострадавших».
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

Обновлено в 16:45
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Гаджеты

Предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Note 10 поставил рекорд

По данным компании, с 9 августа три главных сотовых оператора в Южной Корее начали принимать предзаказы на новый флагман Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян выписался из больницы

Обновлено в 04:36
Происшествия

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено

Обновлено в 16:38
Политика

Две станции замера радиации в РФ возобновили работу

По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

Nokia перевыпустит еще один кнопочный телефон

Обновлено в 05:57
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Кино

Доспехи Рассела Кроу из «Гладиатора» уйдут с молотка

Обновлено в 15:31
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Недвижимость

Без спроса не построят

С января по июль в России было введено 36,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года Тенденция к росту ввода объемов жилья может сохраниться еще из-за нескольких факторов.
Обновлено в 10:50
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»

По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Политика

После встречи с Путиным Макрон оставил в «Фейсбуке» пост на русском

В "Фейсбуке" президента Франции после встречи с президентом России появился пост на русском языке.
Обновлено в 08:13
Политика

Премьера Италии отправили в отставку

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
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Боб Марли
Ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор. Несмотря на то, что со времени его смерти прошло много лет, Боб Марли до сих пор является самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки.
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