Футбол

Неймар: «Не говорил, что хочу играть за „Реал“. Успокойтесь»Sport24.ru вчера в 15:07

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 2 марта
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
Возможность играть в «Реале» привлекла бы любого игрока, которого с ним связывают. Господи, я не говорю о том, что хочу играть за «Реал», успокойтесь.
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