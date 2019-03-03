Футбол
Неймар: «Не говорил, что хочу играть за „Реал“. Успокойтесь»Sport24.ru вчера в 15:07
|2′
Серджи Бускетс
|26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
|55′
Серхио Рамос
|61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
|61′
|63′
Клеман Лангле
|71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
|76′
|78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
|82′
Даниэль Карвахаль
|89′
|90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
|49%
|Владение мячом
|51%
|85%
|Процент точных передач
|83%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|6
|13
|Отборы
|11
|16
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
15
Вальверде
22
Иско
10
Модрич
20
Асенсио
9
Бензема
28
Жуниор
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
2
Семеду
22
Видаль
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Возможность играть в «Реале» привлекла бы любого игрока, которого с ним связывают. Господи, я не говорю о том, что хочу играть за «Реал», успокойтесь.
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