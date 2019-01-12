Экономика

Не так страшны дженерики, как малюют
Коммерсантъ
03:59

Эксперты обвиняют крупные фармакомпании в запугивании потребителей Крупные фармацевтические компании сознательно и целенаправленно сеют сомнения в эффективности дженериков, даже притом что она подтверждена и официально, регулятором рынка, и практически — врачами, назначающими эти препараты.
Коммерсантъ03:59

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Не так страшны дженерики, как малюют

Коммерсантъ03:59
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Общество

Суд вернул иск Золотова к Навальному

Ранее стало известно, что Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному.
Обновлено в 06:57
Спорт

Россиянки выиграли золото по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону завоевала золото в эстафете 4х6 км на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
Обновлено в 07:06
Политика

В Белоруссии выступили против российских телеканалов

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Башкирии мужчина застрелил троих человек

В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Шереметьево задержали незаконно проникшего на борт самолета мужчину

Пограничники задержали мужчину, который незаконно проник на борт рейса Москва–Брюссель в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году

Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии

«За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии», — сказал Нетаньяху.
Обновлено в 04:47
Политика

Министр обороны Греции ушел в отставку из-за переименования Македонии

Партия «Независимые греки» выходит из состава греческого правительства, заявил лидер этой партии, министр обороны страны Панос Камменос.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех

В Париже увеличилось число жертв взрыва газа, который произошел 12 января в одной из пекарен французской столицы.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Петарда в лицо: пострадавший умер на месте

Житель Рязанской области скончался от ранения, полученного им при запуске петарды, сообщает региональный Следственный комитет.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК

Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.
Обновлено в 07:12
Политика

Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Общество

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено в 06:58
Политика

Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»

Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Перми водитель такси сбил трех человек на остановке

Обновлено в 04:17
Общество

Роспотребнадзор в ходе новогодних проверок изъял более 125 т икры

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли за месяц из продажи 125,6 т икры после проверок торговых точек.
Обновлено в 05:58
Общество

Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

Обновлено вчера в 21:11
Футбол

ФК «Крылья Советов» объявил о подписании контракта с Самедовым

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" подписал контракт с российским полузащитником Александром Самедовым.
Обновлено в 06:14
Политика

Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину

"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков с российским гражданством

В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Де Ниро заявил, что никогда не согласился бы сыграть Трампа

Американский актер Роберт Де Ниро заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, что он никогда не согласился бы играть роль Дональда Трампа, поскольку американский лидер глубоко несимпатичен ему.
Обновлено в 06:40
Футбол

Андрей Ещенко: «Знаю, почему у спартаковцев летели „кресты“»

У "Спартака" – шестые "кресты" за полтора года Получил травму из-за ссылки в дубль – Год назад у вас был сбор здесь же.
Обновлено в 04:00
Спорт

Иванова победила на этапе Кубка мира в Латвии

Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны

Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

На Украине перевернулся автобус «Киев — Москва»

Обновлено в 05:56
Хоккей

Женская сборная Канады выиграла МЧМ, Россия уступила в матче за бронзу

Обновлено в 05:24
Космос

Специалисты надеются восстановить связь со спутником «Спектр-Р»

Специалисты планируют провести очередные два сеанса связи со «Спектром-Р» 13 января.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Порошенко привез томос в Винницу

Президент Украины Петр Порошенко в составе правительственной делегации привез томос об автокефалии новой украинской церкви в Винницу.
Обновлено в 05:12
Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено вчера в 10:26
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Food and Drug Administration
Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов. Управление занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других категорий товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области. Управление было создано в 1906 году в соответствии с Законом о пищевых продуктах и лекарствах, вначале называлось Bureau of Chemistry. Под настоящим названием работает с 1931 года.
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Amgen
Американская компания
Американская транснациональная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в городе Таузенд-Оукс, Калифорния. Амджен является крупнейшей в мире независимой биотехнологической фирмой. В 2013 году компания стала лидером по продажам препаратов Neulasta/Neupogen и Энбрел. Другие препараты компании: Epogen, Aranesp, Sensipar/Mimpara, Nplate, Vectibix, Repatha, Prolia и XGEVA.
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