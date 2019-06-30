Экономика
Назван средний возраст основных ипотечных заёмщиковNews.ru вчера в 23:31
Основными ипотечными заёмщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30–39 лет. Им за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45% всех ипотечных кредитов. Как сообщает Объединённое кредитное бюро (ОКБ), среди взявших ипотеку в 2019 году 23% составляют заёмщики в возрасте 40–49 лет.
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На Дальнем Востоке предлагается построить лишь половину краболовов Росрыболовство обдумывает возможность «пойти на компромисс» и закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам.
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На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар
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Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
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Сборная России обыграла Китай в матче волейбольной Лиги наций
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В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
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Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
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В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
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Путин поручил начать выплаты пострадавшим от паводка
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Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
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