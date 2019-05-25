«Наполи» проиграл «Болонье» в последнем матче сезона Серии АSport24.ru 16:31

В итальянской Серии А сыгран матч последнего, 38-го тура. «Болонья» принимала «Наполи» и добилась победы (3:2). Для неаполитанцев это первое поражение в последних четырех встречах. Хозяева ушли на перерыв, ведя в счете 2:0. По разу отличились Федерико Сантандер и Блерим Джемаили.

«Наполи» проиграл «Болонье» в последнем матче сезона Серии А

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