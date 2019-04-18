Футбол

Наполи — Арсенал 0:1 (2-й тайм)Евро-футбол.ру 14:02

Наполи — Арсенал
0 – 1
2-й тайм
Лига Европы, Четвертьфинал
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
61′
Тренерские штабы "Наполи" и "Арсенала" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.
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