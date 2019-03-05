Футбол

Азмун стал лучшим игроком 18-го тура РПЛProstoProSport 04:35

Урал — Спартак
7 марта
в 07:00
Кубок России, Четвертьфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Лучшим игроком по итогам 18-го тура российской Премьер-лиги признан нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Как сообщает официальная группа РПЛ «Вконтакте», иранец набрал 44,25% голосов. 24-летний футболист опередил хавбека «Локомотива» Антона Миранчука (14,84%) и защитника «Спартака» Айртона (11,05%).
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Азмун признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата России

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РИА Новости03:25

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Sportbox.RU03:34

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