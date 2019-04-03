Футбол
Спартаковец Педро Роша вернулся в БразилиюВести.Ru 01:21
"Спартак" и "Крузейро" подписали арендное соглашение, согласно которому 24-летний форвард будет играть за бразильский клуб до конца календарного года. Официальный сайт москвичей подтвердил аренду Педро Роши и пожелал ему вернуться в "Спартак", став сильнее.
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Адвокаты защищают экспертизу от следователей
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