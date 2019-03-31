Экономика
Налог на импортные продукты в России вырос в два разаНациональное Аграрное Агентство 01:22
С 1 апреля вступило в действие новое правило, согласно которому импортная продукция переходит с льготного налогообложения на стандартное: племенной скот, птица и куриные яйца будут облагаться НДС по ставке 20 процентов вместо прежних 10 процентов, сообщает «Российская газета».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Расширен список детских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), то есть не по 20, а по 10 процентов. И, наоборот, импортный племенной скот, птица, куриное яйцо теперь будут облагаться НДС по ставке 20 процентов вместо 10.Российская газетавчера в 11:52
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 апреля в 2 раза повышен налог на импортную продукцию
Общественное телевидение Приморьявчера в 18:20
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Политика
ЦИК Украины подсчитал явку на выборах
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим оппонентом, нынешним лидером Незалежной Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Разбившийся с Филевой самолет ранее уже попадал в аварию
Во время крушения на борту находилась одна из богатейших женщин в России — совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Рената Литвинова показала себя без макияжа
На своей странице в Instagram заслуженная артистка Российской Федерации Рената Литвинова показала себя без макияжа.
Обновлено вчера в 22:11
Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Музыка
Илон Маск выпустил свой первый рэп-сингл
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.
Обновлено вчера в 18:59
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр
Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Экономика
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам Арбитражный суд Московского округа 28 марта опубликовал решение о взыскании с АСВ 6 млн руб. убытков по иску МИФНС № 50 по Москве в рамках дела о банкротстве банка "Холдинг-кредит".
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Новосибирский университет учредит стипендию в честь Наталии Филевой
Ассоциация выпускников Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) намерена учредить стипендию на факультете летательных аппаратов в честь погибшей накануне акционера S7 Наталии Филевой, сообщил в понедельник ТАСС президент ассоциации выпускников НГТУ Владимир Пономарев.
Обновлено в 01:23
Технологии
В России зафиксирована утечка персональных данных покупателей
Эксперты сообщили журналистам, что сегодня на российском рынке имеет место практика, когда из-за изменения ПО кассовые аппараты могут пересылать данные покупателей третьим лицам, происходить это может даже без ведома владельцев устройств.
Обновлено в 00:39
Политика
Назван девиз правления нового императора Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что девизом правления следующего императора страны станет Рэйва.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов
В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Кузбассе закрыли опасную стоматологию
В Осинниках судебные приставы временно закрыли стоматологический кабинет, который находится на ул. Гагарина, 4а.
Обновлено в 00:26
Футбол
Руни забил 4-й гол в сезоне МЛС
Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни стал автором победного гола и результативной передачи в матче МЛС с «Орландо Сити» (2:1). 33-летний англичанин забил дальним ударом со штрафного с острого угла.
Обновлено в 00:43
Общество
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Хоккей
Николай Цулыгин: «Все играли плохо, и все из этого вытекало»
Главный тренер "Салавата" Николай Цулыгин подвел итоги второго матча финала Восточной конференции с "Авангардом" (1:4).
Обновлено вчера в 13:33
Гаджеты
2 из 20. Завтра Xiaomi представит новый кондиционер и газоанализатор формальдегида
На завтрашний день запланирован крупнейший анонс Xiaomi за последнее время: компания разом представит 20 новинок.
Обновлено вчера в 03:44
Финансы
«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков
Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Экзитпол: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Грязь в Екатеринбурге заметил даже Высокинский
Обновлено в 01:35
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Новосибирске два человека пойдут под суд за избиение полицейского
Мужчина и женщина – владельцы собаки бойцовой породы – в Новосибирске пойдут под суд за оскорбление и избиение полицейского, который сделал им замечание, что пес гуляет без намордника, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:43