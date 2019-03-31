Налог на импортные продукты в России вырос в два разаНациональное Аграрное Агентство 01:22

Расширен список детских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), то есть не по 20, а по 10 процентов. И, наоборот, импортный племенной скот, птица, куриное яйцо теперь будут облагаться НДС по ставке 20 процентов вместо 10.

с чего всё началось

С 1 апреля вступило в действие новое правило, согласно которому импортная продукция переходит с льготного налогообложения на стандартное: племенной скот, птица и куриные яйца будут облагаться НДС по ставке 20 процентов вместо прежних 10 процентов, сообщает «Российская газета».

Налог на импортные продукты в России вырос в два раза

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