Экономика
Набиуллина прокомментировала дискуссии о возможной продаже Альфа-Банка
Набиуллина прокомментировала дискуссии о возможной продаже Альфа-БанкаБанки.ру07:45
Банк России разделяет мнение Федеральной антимонопольной службы о том, что госбанки не должны покупать других частных игроков. Так председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала сообщения о том, что акционеры крупнейшего частного банка РФ — Альфа-Банка вели переговоры о продаже актива ВТБ.
Банки.ру07:45
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Я на этот вопрос отвечу следующим образом. Мы поддержали подход, идею ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков покупать частные банки.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:46
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ЦБ поддержал инициативу ФАС ограничить право госбанков покупать частные банки
Rambler News Service07:56
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