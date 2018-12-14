Экономика

Набиуллина прокомментировала дискуссии о возможной продаже Альфа-Банка
Банки.ру
07:45

Банк России разделяет мнение Федеральной антимонопольной службы о том, что госбанки не должны покупать других частных игроков. Так председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала сообщения о том, что акционеры крупнейшего частного банка РФ — Альфа-Банка вели переговоры о продаже актива ВТБ.
Банки.ру07:45
Эльвира Набиуллина
Я на этот вопрос отвечу следующим образом. Мы поддержали подход, идею ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков покупать частные банки.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:46

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России.
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