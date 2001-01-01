Финансы

На старте сессии российские индексы продемонстрировали восходящий импульс, однако сразу после открытия начались активные продажиSIA.ru 05 марта в 17:47

На старте сессии российские индексы продемонстрировали восходящий импульс, реагируя на позитивный внешний фон. Утром мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены находились в неплохом плюсе.
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На старте сессии российские индексы продемонстрировали восходящий импульс, однако сразу после открытия начались активные продажи

SIA.ru05 марта в 17:47
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Политика

Почти вся Венесуэла осталась без электричества из-за сбоя

Из-за сбоя без света остался венесуэльский Международный аэропорт Майкетии.
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Позже в интервью программе «Эксклюзив» Собчак подтвердила, что в ее семейной жизни наступил тяжелый период, но отметила, что Виторган останется для нее родным человеком и отцом их сына.
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В Первоуральске тушат крупный пожар

В городе Первоуральске Свердловской области горит одноэтажный магазин на площади 2 тысячи квадратных метров.
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Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в США в отмывании денег, а также в получении взятки в размере $865 млн.
Обновлено в 15:17
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Пентагон намерен лишить Илона Маска доступа к секретным данным

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Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

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Обновлено в 14:00
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Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара»

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российские космические двигатели являются лучшими и дал высокую оценку ракете-носителю «Ангара».
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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение транслировалось на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 18:26
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«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

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Футбол

Челси — Динамо (Киев) 3:0

Обновлено в 16:50
Происшествия

Суд лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав

Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Обновлено в 17:29
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

В МИД Украины прокомментировали ситуацию вокруг ДРСМД

Власти Украины оставляют за собой право создавать виды оружия, необходимые для обеспечения обороноспособности государства, пояснили в украинском МИДе, комментируя ситуацию вокруг возможного прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 18:33
Общество

МВД составило перечень потенциально опасных пород собак

Обновлено в 11:29
Авто

Продажи новых автомобилей в России упали в феврале

Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве

Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:49
Авто

Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком

Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

Обновлено вчера в 11:00
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске

Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
Наука

Удлинение ледниковых периодов связали с расслоением океана

Изменения климата на Земле на протяжении последних 2,6 миллионов лет в первую очередь характеризуются циклической сменой ледниковых периодов и межледниковий.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

США пожаловались генсекку ООН на Иран из-за запуска ракет

Постпредство США при ООН направило генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу сообщение, в котором перечислило запуски ракет Ираном.
Обновлено в 18:55
Происшествия

В Подмосковье убит хозяин частного дома

В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.
Обновлено в 16:03
Энергетика

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Политика

Майкл Коэн подал в суд на компанию Trump Organization

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на компанию президента Trump Organization. Об этом 7 марта сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

В ДНР заявили о прекращении огня

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Руслан Якубов в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что донецкие военные начали выполнять соблюдать режим прекращения огня.
Обновлено в 18:12
Политика

Тим Кук поменял имя в Twitter после оговорки Трампа

Глава корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своем аккаунте в Twitter, поставив вместо фамилии логотип компании, после того как президент США Дональд Трамп оговорился и назвал его «Тим Эпл».
Обновлено в 14:21
Политика

Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме

Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
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