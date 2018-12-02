Экономика
В ближайшие пять-шесть лет пенсии в России вырастут на 6-7%, это не будет не зависеть от уровня инфляции. Средняя страховая пенсия будет увеличиваться примерно на одну тысячу рублей в год. Для тех, у кого пенсия выше средней - больше, чем на тысячу рублей.
ТВ Центр30 ноября в 00:46
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Интернет-приемная: правда ли, что с января следующего года на 1000 рублей пенсию поднимут?
Каменские известиявчера в 21:00
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Энергетика
Россия увеличила добычу нефти на 1,4%
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 16:39
Экономика
ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам
Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений.
Обновлено в 14:26
Энергетика
«Росгеология» укрепится в недрах
Госкомпания хочет сохранить монопольный статус "Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 16:59
Недвижимость
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.
Обновлено в 16:59
Финансы
Мы жили в эпоху безопасного кредита
Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено в 16:59
Экономика
Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 12:35
Экономика
Власти усилят контроль за системой маркировки товаров
«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.
Обновлено в 16:24
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
Обновлено в 17:43
Финансы
«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Экономика
Право на досрочную пенсию даст оценка рабочего места
В декабре истекает срок, в течение которого результаты проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться для досрочного назначения трудовой пенсии по старости.
Обновлено в 17:23
Экономика
Шпик прошел через границу: поток «запрещенки» в Россию вырос на 80%
56 тыс. т ввезенной продукции таможенники выдворили за границу (на 80% больше, чем годом ранее).
Обновлено в 17:28
Политика
Премьер-министр Косово потребовал обеспечить косовских сербов товарами
Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай потребовал, чтобы косовские производители воздержались от злоупотребления ситуацией, сложившейся на севере Косово после введения пошлины 100% на сербские товары, и не повышали цены на свою продукцию, а обеспечили сербов Косово товарами в надлежащем объеме.
Обновлено в 12:26
Экономика
В Турции назвали главного туристического конкурента страны
Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году.
Обновлено в 13:39
Экономика
Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 17:35
Финансы
ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля
Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.
Обновлено в 16:59