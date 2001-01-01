Общество
В Якутии запускаются проекты по ликвидации отходов и созданию заповедных зон. Природоохранные мероприятия в рамках нацпроекта будут реализованы до 2021-го года. Из федерального бюджета на эти цели выделяется 3 миллиарда рублей.
Территория Нефтегаз04:22
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Около 3 млрд рублей из федерального бюджета получит Якутия на природоохранные мероприятия
Интерфакс - Россиявчера в 23:21
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Общество
Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни
При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.
Обновлено в 05:38
Транспорт
Собянин открыл канатную дорогу в Лужниках
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл канатную дорогу в Лужниках, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Общество
Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России
Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими регионами" в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, такие данные приводятся в исследовании федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации.
Обновлено в 05:33
Общество
Адвокаты рэпера Хаски обжаловали его арест
Защита Дмитрия Кузнецова (Хаски) обратилась в Первомайский суд Краснодара с заявлением о прекращении исполнения решения об административном аресте музыканта, сообщил адвокат Алексей Аванесян.
Обновлено в 05:39
Общество
Не стало легендарного диктора Юрия Ковеленова
Обновлено в 05:30
Общество
Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда
Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева.
Обновлено в 05:32
Общество
Скандал на Урале: мэрия Катав-Ивановска покупает машину за 5 млн
В Челябинской области администрация пострадавшего 5 сентября от землетрясения Катав-Ивановского района намерена потратить 4 984 634,61 рублей на автомобиль.
Обновлено в 05:37
Погода
Москвичей предупредили о морозе и аномально высоком давлении
Синоптики предупредили жителей Москвы о морозе и аномально высоком давлении, которые установятся в середине рабочей недели.
Обновлено в 05:19
Общество
«Росконтроль» проверил пять брендов колбасных сыров
Обновлено в 05:33
Общество
Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы
Избушка Бабы-яги появится в Черкизовском парке на востоке Москвы, говорится в материалах на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 05:35
Общество
Названы самые «любимые» предметы москвичей для захламления подъездов
Обновлено в 04:56
Общество
Кафе в столичных аэропортах снизили цены на все меню после проверок
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области отметило снижение цен в ряде популярных сетей общественного питания, расположенных на территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, после соответствующее проверки.
Обновлено в 05:24
Транспорт
На безопасные и качественные дороги Дона направят 3,3 млрд рублей
В соответствии с майским указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Дону в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года разработана программа комплексного развития объединённой дорожной сети Ростовской области.
Обновлено в 04:50
Общество
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 05:31
Общество
Дольщики ЖК «Шишкин лес» в новой Москве получат компенсационное жилье
Дольщикам, которые купили квартиры в проблемном жилом комплексе "Шишкин лес" в новой Москве, построят компенсационный жилой дом за счет столичной Адресной инвестиционной программы города (АИП), говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 05:34