Футбол

На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»Российская газета 14:00

Почти 30 тысяч зрителей собрались на стадионе "Ростов-Арена", чтобы увидеть встречу "Урала" и "Ростова". Болельщики не прогадали и смогли увидеть три забитых мяча и массу ярких моментов. Первая половина встречи прошла под диктовку ростовчан.
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