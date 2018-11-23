Происшествия

На Украине с территории бывшего аэродрома украли самолет
РИА Новости
04:11

В Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2, передает агентство УНН со ссылкой на правоохранителей. Также они похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в селе Божковское.
РИА Новости04:11

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На Украине угнали самолет с территории бывшего аэродрома

ФАН05:09

Самолет угнали на Украине

Вечерняя Москва04:55

На Украине с аэродрома похитили Ан-2

Взгляд.ру04:54

На Украине неизвестные украли самолет с аэродрома под Полтавой

ТК Звезда04:46

На Украине с аэродрома под Полтавой украли самолет

REGNUM04:42

СМИ: На Украине неизвестные украли самолёт

RT на русском04:18

На Украине с территории бывшего аэродрома украли самолет

РИА Новости04:11
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Происшествия

В Москве в отделе полиции умер задержанный гражданин Таджикистана

Следователи проводят проверку по факту смерти подозреваемого в разбое в московском отделе полиции, телесных повреждений на нем не обнаружено, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Число погибших при взрыве на северо-западе Пакистана возросло до 30

Число погибших в результате взрыва в округе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 30, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Пилотов сбившего человека в Шереметьеве самолета вызвали на допрос

Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Следком Поморья возбудил дело по факту избиения учеников скакалкой

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними".
Обновлено в 05:39
Происшествия

Восемь детей заболели сальмонеллезом в частном детсаду в Петербурге

Обновлено в 05:36
Происшествия

ФСБ сообщила о пытках пациентов в реабилитационных центрах Саратова

Сотрудники УФСБ выявили два реабилитационных центра для алко- и наркозависимых в Саратове, где насильно удерживали и пытали более 40 человек.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Уголовное дело против рэпера Хаски не возбуждали, сообщил источник

Уголовное дело против рэпера Хаски пока не возбуждено, идёт проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Краснодарского края.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В СК прокомментировали алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

Обновлено в 05:37
Происшествия

Владельца сгоревшей «Зимней вишни» объявили в международный розыск

Одного из основных фигурантов дела о трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского следователи объявили в международный розыск.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Соцслужбы Финляндии забрали у россиянки пятилетнюю дочь

Обновлено в 05:39
Происшествия

В США двое подростков угнали одномоторный самолет

Двух подростков 14 и 15 лет арестовали в США после того, как они угнали одномоторный самолет в американском штате Юта и вылетели на нем в соседний город, сообщает местный телеканал KSL-TV со ссылкой на управление шерифа округа Юинта.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Британии опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.
Обновлено в 05:32
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В США мужчина устроил стрельбу в «черную пятницу»

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В Кемерово проверяют информацию о нападении подростков на мальчика

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Область в центре Украины. Граничит на западе с Черкасской областью, на северо-западе с Киевской областью, на севере - с Черниговской и Сумской областями, на востоке - с Харьковской областью, на юге - с Кировоградской и Днепропетровской областями Украины. Образована 22 сентября 1937 года путём выделения из Харьковской области.
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