Происшествия
В Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2, передает агентство УНН со ссылкой на правоохранителей. Также они похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в селе Божковское.
РИА Новости04:11
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Происшествия
В Москве в отделе полиции умер задержанный гражданин Таджикистана
Следователи проводят проверку по факту смерти подозреваемого в разбое в московском отделе полиции, телесных повреждений на нем не обнаружено, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Число погибших при взрыве на северо-западе Пакистана возросло до 30
Число погибших в результате взрыва в округе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 30, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Пилотов сбившего человека в Шереметьеве самолета вызвали на допрос
Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Следком Поморья возбудил дело по факту избиения учеников скакалкой
Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними".
Обновлено в 05:39
Происшествия
Восемь детей заболели сальмонеллезом в частном детсаду в Петербурге
Обновлено в 05:36
Происшествия
ФСБ сообщила о пытках пациентов в реабилитационных центрах Саратова
Сотрудники УФСБ выявили два реабилитационных центра для алко- и наркозависимых в Саратове, где насильно удерживали и пытали более 40 человек.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Уголовное дело против рэпера Хаски не возбуждали, сообщил источник
Уголовное дело против рэпера Хаски пока не возбуждено, идёт проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Краснодарского края.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В СК прокомментировали алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе
Обновлено в 05:37
Происшествия
Владельца сгоревшей «Зимней вишни» объявили в международный розыск
Одного из основных фигурантов дела о трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского следователи объявили в международный розыск.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Соцслужбы Финляндии забрали у россиянки пятилетнюю дочь
Обновлено в 05:39
Происшествия
В США двое подростков угнали одномоторный самолет
Двух подростков 14 и 15 лет арестовали в США после того, как они угнали одномоторный самолет в американском штате Юта и вылетели на нем в соседний город, сообщает местный телеканал KSL-TV со ссылкой на управление шерифа округа Юинта.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Британии опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери
Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В США мужчина устроил стрельбу в «черную пятницу»
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Кемерово проверяют информацию о нападении подростков на мальчика
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Подмосковье полиция пресекла «сходку» с участием воров
Обновлено в 05:16