Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычныхREGNUM 12:08

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает «Страна.ua». На двери пиццерии было наклеено перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Читать в источнике
Обсудить59
с чего всё началось
На здании пиццерии в украинских Черновцах появилась табличка с изображением перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага, сообщает Страна.ua
.
Вести.Ru11:29

Подробнее о событии

Украинская пиццерия разместила оскорбительные для россиян наклейки на дверях

Взгляд.ру08:49

Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных клиентов

Известия11:29

На украинской пиццерии появился «свиной» триколор

Вести.Ru11:29

Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине

Газета.Ru11:14

Украинская пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

РИА Новости10:45

Украинская пиццерия сравнила россиян со свиньями

URA.Ru10:11

На Украине пиццерия ввела запрет на обслуживание русскоязычных «свиней»

Life.ru06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено в 12:24
Общество

Валентина Матвиенко оценила планы развития Астраханской области

Обновлено в 10:37
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Футбол

РФС выпустил официальное сообщение об использовании системы VAR

РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ.
Обновлено в 12:50
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено в 10:38
Политика

Заммэра Борисполя задержали при получении взятки

"Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов)", - написал Луценко на странице в Facebook.
Обновлено в 11:55
Наука

Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК

Обновлено 17 июля в 09:43
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области

Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Интернет

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Экономика

Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза

По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.
Обновлено в 11:38
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.
Обновлено в 10:50
Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге

Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.
Обновлено в 13:25
Экономика

С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Обновлено в 11:46
Интернет

«ВКонтакте» официально анонсировала сервис для знакомств Lovina

Обновлено в 07:54
Авто

«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5

«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский уволил 11 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Общество

Китайцам экспортируют пряники из России

Предприниматели отметили, что помимо российских продуктов питания популярностью пользуются и косметика, пищевые добавки и национальные изделия ручной работы из России.
Обновлено в 11:43
Кино

В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Происшествия

При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей

Обновлено в 13:22
Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено в 09:05
Игры

«АстроМак»: в новой игре во «ВКонтакте» можно заработать бургер McDonald’s

Новая игра «АстроМак» предложит пользователям построить собственный ресторан быстрого питания, виртуальный доход с которого, в виде монет, можно будет потратить в настоящем Mc’Donald’s.
Обновлено в 12:04
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Главное