Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычныхREGNUM 12:08
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает «Страна.ua». На двери пиццерии было наклеено перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Читать в источнике
Оценить239
с чего всё началось
На здании пиццерии в украинских Черновцах появилась табличка с изображением перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага, сообщает Страна.ua.Вести.Ru11:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Футбол
РФС выпустил официальное сообщение об использовании системы VAR
РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ.
Обновлено в 12:50
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
Заммэра Борисполя задержали при получении взятки
"Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов)", - написал Луценко на странице в Facebook.
Обновлено в 11:55
Наука
Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК
Обновлено 17 июля в 09:43
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области
Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза
По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.
Обновлено в 11:38
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.
Обновлено в 13:25
Экономика
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Обновлено в 11:46
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Общество
Китайцам экспортируют пряники из России
Предприниматели отметили, что помимо российских продуктов питания популярностью пользуются и косметика, пищевые добавки и национальные изделия ручной работы из России.
Обновлено в 11:43
Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Происшествия
При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей
Обновлено в 13:22
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Игры
«АстроМак»: в новой игре во «ВКонтакте» можно заработать бургер McDonald’s
Новая игра «АстроМак» предложит пользователям построить собственный ресторан быстрого питания, виртуальный доход с которого, в виде монет, можно будет потратить в настоящем Mc’Donald’s.
Обновлено в 12:04
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14