Транспорт
"В связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 понедельника мск) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных – Стародубское", — рассказали в ведомстве.
РИА Новости18:12
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Транспорт
В центре Москвы таксист объявил голодовку
В Москве таксист Роман Катареничев устроил голодовку из-за невыгодных условий работы, сообщает 3 декабря телеканал «Москва 24».
Обновлено в 16:06
Транспорт
В Москве предложили разработать программу лояльности для автолюбителей
В Москве необходимо ввести программу лояльности для автомобилистов, не нарушающих правила парковки.
Обновлено в 16:11
Транспорт
Московская канатная дорога снова закрыта
Московская канатная дорога, соединившая «Лужники» и Воробьевы горы, снова закрыта для пассажиров.
Обновлено в 12:34
Транспорт
Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту с момента его открытия
«В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 11:00
Транспорт
В Москве появились новые выделенные полосы
В Москве начали действовать четыре новые выделенные полосы для движения общественного транспорта общей протяженностью 2,42 километра.
Обновлено в 11:15
Транспорт
Токсовский тоннель на КАД открыли после ремонта
Ремонт в Токсовском тоннеле КАД завершен. Движение по четырем полосам тоннеля полностью восстановлено.
Обновлено в 12:48
Транспорт
Минтранс Подмосковья опубликовал программу ремонта дорог на 2019 год
Обновлено в 12:17
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов
Обновлено в 12:07
Транспорт
«РЖД» перевезли 1 млрд пассажиров за январь-ноябрь
За январь-ноябрь 2019 года ОАО «Российские железные дороги» перевезли 1,06 млрд пассажиров — на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2017-ого.
Обновлено в 14:45
Транспорт
Более 77 км улиц Петербурга сделают односторонними
В Петербурге завершена разработка Комплексной схемы организации дорожного движения.
Обновлено в 15:05
Транспорт
В Нижнем Новгороде три перевозчика нарушили вечерний график работы
В Нижнем Новгороде трем перевозчикам направлены уведомления о нарушении графика работы автобусов в вечернее время.
Обновлено в 13:35
Транспорт
Обращение МУП «Метроэлектротранс» в суд носит технический характер
Как сообщили ИА «Волга-Каспий» в компании-перевозчике, в Арбитражный суд Волгоградской области поступило обращение от МУП «Метроэлектротранс» технического характера.
Обновлено в 15:03
Транспорт
Людей на сегвеях лишат статуса пешеходов
Авторы предложения ссылаются на то, что эти транспортные средства способны развивать достаточно большие скорости, а значит управляющие ими люди должны нести ответственность.
Обновлено в 14:09
Транспорт
Левый поворот с Протопоповского переулка на Проспект Мира запретят
С 20 декабря 2018 года левый поворот с Протопоповского переулка на Проспект Мира будет запрещен.
Обновлено в 06:34
Транспорт
Утренняя «Ласточка» из Клина в Москву отменена 4 декабря по техническим причинам
Скоростной поезд «Ласточка» сообщением Клин-Москва будет отменен по техническим причинам утром 4 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Обновлено в 16:31