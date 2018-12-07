с чего всё началось

В сюжете есть короткое интервью с Катериной Тихоновой, руководителем «Иннопрактики», которую Reuters называл младшей дочерью президента России Владимира Путина. В сюжете Тихонова рассказывает, что нейроцентр построен на синергии технологий и «на реальном спросе в экономике».

На «России 1» вышел сюжет с участием предполагаемой дочери Путина

Политика Политика Литва ввела санкции против России Литва ввела национальные санкции против России после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Политика Политика Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС

Политика Политика УПЦ МП запретила священникам участвовать в «объединительном соборе» Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о незаконности созываемого УПЦ Киевского патриархата объединительного собора под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея.

Политика Политика Путин оценил отношения России и Греции после высылки дипломатов Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом прокомментировал отношения двух стран после высылки летом российских дипломатов.

Политика Политика Трамп выдвигает Науэрт на должность постпреда при ООН Президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвигает кандидатуру официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт на должность постоянного представителя страны при ООН.

Политика Политика Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями

Политика Политика МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Политика Политика Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, указ президента опубликован на сайте Кремля.

Политика Политика Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп отказался считать боевиков виновными в химатаке в Алеппо "США располагают информацией о причастности российских и сирийских военнослужащих к инциденту со слезоточивым газом и считают, что обе страны используют его как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе", - говорится в заявлении госдепартамента.

Политика Политика В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.

Политика Политика В МВД прокомментировали отмены концертов российских рэперов

Политика Политика Роскомнадзор заблокировал «Умное голосование» Алексея Навального Сайт проекта Алексея Навального «Умное голосование» на домене 2019.vote внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных Роскомнадзора, сообщил газете «Ведомости» глава надзорной службы Вадим Ампелонский.

Политика Политика Филиппины закупят боевые вертолеты у США, а не у России