Происшествия
На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублейРоссийская газета вчера в 21:14
Боеприпасы на сумму более 1,3 миллиона рублей велел вывезти с полигона и выбросить в болото командир одной из камчатских воинских частей, чтобы создать видимость хорошо проведенных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин.
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