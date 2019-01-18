На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублейРоссийская газета вчера в 21:14

Боеприпасы на сумму более 1,3 миллиона рублей велел вывезти с полигона и выбросить в болото командир одной из камчатских воинских частей, чтобы создать видимость хорошо проведенных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин.

На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей

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