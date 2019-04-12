Футбол
Н’Диайе помог ЦСКА обыграть «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 07:52
ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" (2:0) в матче 23-го тура молодежном первенстве чемпионата России. В составе красно-синих отметился нападающий Лассана Н’Диайе, а также защитник Никита Чернов. ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата с 55 очками.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
В Смоленске в жилой пятиэтажке обрушилось перекрытие
Обновлено в 13:02
Футбол
Роберт Левандовски подрался с Кингсли Команом на тренировке «Баварии»
Главный тренер немецкой команды Нико Ковач не стал наказывать игроков. В «Баварии» в настоящее время не прокомментировали инцидент.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Экономика
Коллапс Венесуэлы обошел по глубине спад при развале СССР
Экономический коллапс Венесуэлы «почти беспрецедентен» в мировой истории, единственные сопоставимые по глубине падения эпизоды — Зимбабве с 1998 года по наши дни и распад Советского Союза в начале 1990-х, пишет Институт международных финансов, базирующийся в Вашингтоне (его аналитическая записка есть у РБК).
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Единоборства
Ломаченко и Кролл прошли взвешивание перед боем
Обновлено в 02:42
Футбол
Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей. При том, что месячная зарплата игрока составляет 6 миллионов.
Обновлено в 06:13
Космос
Гавайский лингвист дал имя чёрной дыре
Профессор Гавайского университета Ларри Кимура присвоил имя чёрной дыре в галактике М87, первый снимок которой был получен благодаря международному проекту Event Horizon Telescope.
Обновлено в 11:37
Политика
Кадыров попросил «Газпром» простить Чечне миллиарды за газ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что было бы справедливо списать с Чечни долг в девять миллиардов рублей за газ.
Обновлено в 06:56
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Политика
Скандал в Госдуме: Вячеслава Володина уличили в нарушении регламента
Судя по официальным данным, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин одобрил этот документ дистанционно, находясь за 800 километров от Москвы, из Саратовской области, что является нарушением регламента.
Обновлено в 04:37
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в Елисейском дворце с победителем первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским деэскалацию в Донбассе.
Обновлено в 13:42
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет.
Обновлено в 06:03
Спорт
Гимнастка Мельникова взяла бронзу ЧЕ в многоборье
Гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье на чемпионате Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:33
Общество
Шторм мешает лодке Конюхова достичь мыса Горн
Штормовая погода с десятиметровыми волнами, снегом и встречным ветром мешают вёсельной лодке мореплавателя Фёдора Конюхова достичь мыса Горн, сообщил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
Обновлено в 13:26
Политика
Штаб Зеленского объяснил его эмоциональную реакцию на звонок Порошенко
Актер и лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский вел себя эмоционально во время разговора с президентом Петром Порошенко в прямом эфире на телевидении из-за того, что со стороны действующего главы государства на него «выливается большой объем грязи».
Обновлено в 08:52
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Телеведущая опубликовала очередное фото около красной телефонной будки - одной из визитных карточек Британии, на котором ее подписчики углядели явно округлившийся живот знаменитости.
Обновлено в 11:51
Здоровье
В Тюмени впервые установили гидравлический протез полового органа
Тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трёхкомпонентный гидравлический протез полового органа.
Обновлено в 09:22
Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой
Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании
Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54