Футбол РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Армия и оружие ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57 В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Экономика ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Происшествия В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Политика Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.

Происшествия В Москве столкнулись грузовик и инкассаторский автомобиль На юго-востоке Москвы столкнулись два транспортных средства — грузовой и инкассаторский автомобиль.

Общество Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Политика Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Кино Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.

Политика Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.

Происшествия Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.

Гаджеты Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Политика Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин Президент России подписал указ о назначении Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Общество Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград» Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Армия и оружие Испытания «Посейдона» продлятся около двух лет Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о том, что испытания "Посейдона" на водных полигонах закончились успешно, и что личный состав обучен работе с беспилотным оружием.