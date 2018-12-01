Футбол

Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства»
Спорт-Экспресс
08:31

Краснодар — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
23′
Вараздат Ароян
Сергей Петров
24′
Вандерсон Соуза
Кристиан Куэва
31′
Ари
Магомед Сулейманов
51′
53′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
Магомед Сулейманов
57′
Кристиан Куэва
61′
Магомед Сулейманов
69′
Иван Игнатьев
75′
79′
Юрий Бавин
Андрей Егорычев
82′
Николай Димитров
Марко Араторе
Маурисио Перейра
Артем Голубев
84′
Виктор Классон
88′
В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.
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Адвокат
Адвокат, доктор юридических наук, управляющий партнёр Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры».
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